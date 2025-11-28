Anvisa manda recolher lotes de sabão líquido Ypê após contaminação por bactéria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fabricante identificou contaminação por bactéria Pseudomonas aeruginosa em diferentes versões do lava-roupas Ypê; venda e distribuição foram suspensas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (27) o recolhimento de vários lotes de sabão líquido para roupas da marca Ypê. A medida foi tomada após a própria fabricante identificar contaminação microbiológica nos produtos.

Bactéria encontrada

Segundo a agência, análises feitas pela empresa apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nos lotes específicos. Em comunicado, a Ypê informou que a contaminação foi detectada por meio de testes conduzidos por um laboratório independente especializado.

Lotes afetados

Os lotes que devem ser retirados de circulação são:

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – Primavera: lotes 254031 e 193021

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – Maciez: lote 097021

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express – Combate Mau Odor Azul: lotes 176011, 228011, 205011, 203011, 169011

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express – Cuida das Roupas Rosa: lotes 181011, 170011, 220011

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act: lotes 228031, 190021, 223021

Além do recolhimento, estão suspensas a venda e a distribuição de todos os lotes citados.

Orientação aos consumidores

A Ypê informou que quem tiver adquirido algum dos produtos incluídos na lista deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo número 0800 1300 544. Os consumidores receberão outro produto como substituição.

Riscos da bactéria no sabão

A marca explica que a bactéria é frequentemente encontrada no ar e na água, apresentando baixa probabilidade de causar danos à população em geral.

"De forma isolado, o microorganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado. E mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas característica normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os produtos do mercado", afirma a empresa.

