Médico investigado por produzir Mounjaro ilegalmente tem consultório em área nobre de São Paulo e quase 750 mil seguidores

O médico e escritor Gabriel Almeida, que acumula quase 750 mil seguidores nas redes sociais, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (27).
Ele é suspeito de integrar uma quadrilha envolvida na fabricação ilegal do medicamento Mounjaro (Tirzepatida), usado para emagrecimento.
Segundo a PF, Gabriel seria o principal nome do grupo composto por profissionais de saúde, clínicas e laboratórios responsáveis por produzir o fármaco sem autorização.
As investigações, que duraram quase um ano, começaram a partir de uma denúncia da fabricante detentora da patente.
Quem é Gabriel Almeida?
Nascido na Bahia, Gabriel Almeida atende em um consultório localizado na Avenida Brasil, no Jardim Europa, área de mansões próxima ao Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo.
O Núcleo GA, clínica em que atua, também possui unidades em Salvador, Petrolina (PE) e Feira de Santana (BA). Além de médico, Gabriel é palestrante e autor de livros voltados para o emagrecimento.
De acordo com a PF, ele comercializava o tratamento em suas redes sociais como se se tratasse de uma prática regularizada.
Produção irregular e risco sanitário
A Polícia Federal afirma que os investigados manipulavam o princípio ativo do Mounjaro sem pagar a patente e sem seguir normas sanitárias.
O material seria produzido sem controle de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando riscos à saúde dos consumidores. Os federais também apontam que o produto era vendido como tratamento personalizado, mas operava à margem da regulamentação.
As ações desta quinta-feira incluem 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Nota da defesa
Em nota, a defesa de Gabriel Almeida negou todas as acusações e afirmou que o médico “não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento”.
Segundo os advogados, a acusação é “tecnicamente impossível”, já que sua atuação se restringiria à medicina clínica e à docência.
A defesa argumenta que a relação do médico com a Tirzepatida é apenas científica e acadêmica, sustentando que ele analisa a substância à luz de estudos internacionais e discute diferenças entre o medicamento de referência e manipulados, dentro do que seria permitido pela legislação.
“O médico não faz propaganda de produtos ilegais; ele promove o debate técnico”, diz o comunicado.
Os advogados afirmam ainda que o foco da investigação não seria saúde pública, mas uma discussão sobre quebra de patente e propriedade intelectual, conforme entendimento da própria PF.
Eles defendem também que a manipulação da Tirzepatida é permitida pela Nota Técnica 200/2025 da Anvisa e pela Lei 9.279/96.
A nota destaca que Gabriel atua apenas como prescritor e não tem responsabilidade sobre eventuais irregularidades cometidas por laboratórios.
Também afirma que ele entregou voluntariamente celulares e computadores para perícia e que não houve qualquer restrição à sua liberdade.
“O Dr. Gabriel possui conduta pública e transparente, e está à disposição da Polícia Federal e da Justiça”, conclui a defesa, reforçando que repudia um "julgamento midiático" antecipado.
As investigações continuam.
