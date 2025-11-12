Sequestro provoca interdição no Rodoanel em Itapecerica da Serra; há suspeita de explosivos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo informações, condutor do veículo informou ter sido vitima de assalto seguido de sequestro por volta das 04h da manhã; motorista foi resgatado

Clique aqui e escute a matéria

Um caminhão está atravessado na pista externa do Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, no trecho de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, no sentido da Rodovia Presidente Dutra e do Sistema Anchieta-Imigrantes.

Conforme informações da SPMar, o condutor do veículo foi vítima de sequestro na fim da madrugada desta quarta-feira, 12. Há interdição no local.

"O motorista foi sequestrado. (Criminosos) mandaram o motorista atravessar o caminhão (na via). E ele está amarrado na cabine a um artefato caseiro. Estamos esperando a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE)", disse a concessionária. Conforme informações iniciais da SPMar, ele foi abordado e levado por três criminosos, que posteriormente, após fazê-lo fugiram do local.

Segundo informações apuradas, o condutor do veículo informou ter sido vitima de assalto seguido de sequestro por volta das 04h da manhã, foi abordado por 3 indivíduos e obrigado a realizar manobra atravessando o veículo na pista e na sequencia evadiram-se.

O que dizem as autoridades?

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência. Na ocasião, um motorista teria acionado o centro de controle da rodovia e informado que era vítima de sequestro e que havia explosivos na carreta.

Em razão disso, foi determinada a interdição das pistas no trecho, como medida preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes de atendimento. O local foi devidamente sinalizado e isolado pelo Policiamento Rodoviário, e a ocorrência permanece em andamento. "O Esquadrão Antibombas do GATE foi acionado e segue para o local com apoio aéreo do helicóptero Águia", disse a SSP.

As autoridades competentes acompanham a operação e aguardam a chegada dos recursos especializados para a adoção das providências cabíveis. A orientação aos motoristas é evitar o local e utilizar vias alternativas. Há congestionamento do km 44 ao 31. A ocorrência permanece em andamento. O motorista foi resgatado por volta das 9h30.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />