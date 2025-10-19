Falha em subestação causou apagão na Região Sul, aponta ONS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Defeito em sistema de proteção acabou desconectando todo o subsistema Sul do restante do país e resultou em apagão na última terça-feira (14)

*Com informações de Estadão Conteúdo

O apagão que desconectou toda a Região Sul do sistema elétrico nacional na madrugada da última terça-feira (14) foi provocado por uma falha no sistema de proteção da Subestação Baterias, em São Paulo. A conclusão consta em uma análise preliminar do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que investiga o incidente que afetou milhares de consumidores.

Uma falha no sistema de proteção da Subestação Baterias, em São Paulo, é a causa provável da desconexão elétrica que atingiu a Região Sul na madrugada da última terça-feira, 14 de outubro.

A conclusão consta em análises preliminares apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em reunião com representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) and da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Segundo o ONS, o problema teve início com um incêndio na linha de transmissão de 500 kV Ibiúna-Baterias C2. O sistema de proteção da subestação deveria ter atuado para isolar apenas o trecho afetado. No entanto, a proteção não funcionou como o esperado e provocou o desligamento incorreto de outros circuitos.

A falha em cascata levou à desconexão total da Região Sul do Sistema Interligado Nacional (SIN). No momento do incidente, o Sul exportava cerca de 5 mil megawatts (MW) para as outras regiões do país.

Com a separação, o subsistema Sul ficou com um excedente de energia, enquanto outras áreas do Brasil sofreram com a falta de carga. Para reequilibrar o sistema, foi necessário realizar um corte automático de carga em outras regiões e desligar usinas geradoras no Sul.

O processo de normalização do fornecimento de energia começou à 0h35 e foi concluído às 2h15 da mesma madrugada, de acordo com as informações do Operador Nacional.

O ONS informou que continuará a investigação sobre o incidente e que um relatório final com a análise detalhada da ocorrência será apresentado em uma nova reunião agendada para o dia 28 de outubro. A apuração completa deverá esclarecer os motivos que levaram à atuação incorreta do sistema de proteção da subestação.