Brasil | Notícia

Falha em subestação causou apagão na Região Sul, aponta ONS

Defeito em sistema de proteção acabou desconectando todo o subsistema Sul do restante do país e resultou em apagão na última terça-feira (14)

Por Pedro Beija Publicado em 19/10/2025 às 16:44
Falha no sistema de prote&ccedil;&atilde;o da Subesta&ccedil;&atilde;o Baterias, em S&atilde;o Paulo, foi apontada como a causa do apag&atilde;o na Regi&atilde;o Sul
Falha no sistema de proteção da Subestação Baterias, em São Paulo, foi apontada como a causa do apagão na Região Sul - Beth Santos/Secretaria-Geral da PR

*Com informações de Estadão Conteúdo

O apagão que desconectou toda a Região Sul do sistema elétrico nacional na madrugada da última terça-feira (14) foi provocado por uma falha no sistema de proteção da Subestação Baterias, em São Paulo. A conclusão consta em uma análise preliminar do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que investiga o incidente que afetou milhares de consumidores.

A conclusão consta em análises preliminares apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em reunião com representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) and da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo o ONS, o problema teve início com um incêndio na linha de transmissão de 500 kV Ibiúna-Baterias C2. O sistema de proteção da subestação deveria ter atuado para isolar apenas o trecho afetado. No entanto, a proteção não funcionou como o esperado e provocou o desligamento incorreto de outros circuitos.

A falha em cascata levou à desconexão total da Região Sul do Sistema Interligado Nacional (SIN). No momento do incidente, o Sul exportava cerca de 5 mil megawatts (MW) para as outras regiões do país.

Com a separação, o subsistema Sul ficou com um excedente de energia, enquanto outras áreas do Brasil sofreram com a falta de carga. Para reequilibrar o sistema, foi necessário realizar um corte automático de carga em outras regiões e desligar usinas geradoras no Sul.

O processo de normalização do fornecimento de energia começou à 0h35 e foi concluído às 2h15 da mesma madrugada, de acordo com as informações do Operador Nacional.

O ONS informou que continuará a investigação sobre o incidente e que um relatório final com a análise detalhada da ocorrência será apresentado em uma nova reunião agendada para o dia 28 de outubro. A apuração completa deverá esclarecer os motivos que levaram à atuação incorreta do sistema de proteção da subestação.

