Falha em subestação causou apagão na Região Sul, aponta ONS
Defeito em sistema de proteção acabou desconectando todo o subsistema Sul do restante do país e resultou em apagão na última terça-feira (14)
*Com informações de Estadão Conteúdo
O apagão que desconectou toda a Região Sul do sistema elétrico nacional na madrugada da última terça-feira (14) foi provocado por uma falha no sistema de proteção da Subestação Baterias, em São Paulo. A conclusão consta em uma análise preliminar do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que investiga o incidente que afetou milhares de consumidores.
A conclusão consta em análises preliminares apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em reunião com representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) and da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Segundo o ONS, o problema teve início com um incêndio na linha de transmissão de 500 kV Ibiúna-Baterias C2. O sistema de proteção da subestação deveria ter atuado para isolar apenas o trecho afetado. No entanto, a proteção não funcionou como o esperado e provocou o desligamento incorreto de outros circuitos.
A falha em cascata levou à desconexão total da Região Sul do Sistema Interligado Nacional (SIN). No momento do incidente, o Sul exportava cerca de 5 mil megawatts (MW) para as outras regiões do país.
Com a separação, o subsistema Sul ficou com um excedente de energia, enquanto outras áreas do Brasil sofreram com a falta de carga. Para reequilibrar o sistema, foi necessário realizar um corte automático de carga em outras regiões e desligar usinas geradoras no Sul.
O processo de normalização do fornecimento de energia começou à 0h35 e foi concluído às 2h15 da mesma madrugada, de acordo com as informações do Operador Nacional.
O ONS informou que continuará a investigação sobre o incidente e que um relatório final com a análise detalhada da ocorrência será apresentado em uma nova reunião agendada para o dia 28 de outubro. A apuração completa deverá esclarecer os motivos que levaram à atuação incorreta do sistema de proteção da subestação.