Divulgados os nomes das vítimas do desabamento de casas em Olinda
Operação de resgate mobiliza dezenas de profissionais; duas pessoas moreram e uma mulher está soterrada após o desabamento causado por explosão de gás
Por
JC
Publicado em 19/10/2025 às 14:27
| Atualizado em 19/10/2025 às 14:30
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
As autoridades divulgaram, na tarde deste domingo (19), os nomes das vítimas envolvidas no desabamento de oito casas provocado por uma explosão de gás no bairro de Ouro Preto, em Olinda. O desastre deixou dois mortos, vários feridos e uma mulher ainda soterrada. As buscas seguem sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu e de cães farejadores.
A explosão ocorreu no início da manhã e derrubou cinco casas térreas e três no andar superior. Segundo o Samu Metropolitano do Recife, duas pessoas morreram e outras quatro foram encaminhadas a unidades de saúde. A Polícia Rodoviária Federal também atuou no socorro, utilizando um helicóptero para transporte de vítimas em estado grave. Uma delas, com 90% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos.
A área foi isolada para garantir a segurança das equipes de resgate e evitar novos focos de incêndio. O Samu informou que foi acionado às 7h32 para uma ocorrência com múltiplas vítimas, mobilizando ambulâncias de suporte básico e avançado, além das viaturas do Corpo de Bombeiros.
Vítimas do desabamento em Olinda
Mortas:
• Cláudio dos Anjos Silva
• José de Lima
Soterrada:
• Luzinete dos Santos Lima
Levantadas ao hospital:
• Fabiana (esposa de Cláudio)
• Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas
• Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas
• Maria José da Silva Santos
Socorridas no local:
• Genivaldo
• Lia
• Patrícia e André
• Maria de Fátima Gomes Duarte
Não estavam em casa no momento da explosão:
• João
• Sandra
*Com informações de Rodrigo de Luna/TV Jornal