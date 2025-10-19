Divulgados os nomes das vítimas do desabamento de casas em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Operação de resgate mobiliza dezenas de profissionais; duas pessoas moreram e uma mulher está soterrada após o desabamento causado por explosão de gás

Clique aqui e escute a matéria

As autoridades divulgaram, na tarde deste domingo (19), os nomes das vítimas envolvidas no desabamento de oito casas provocado por uma explosão de gás no bairro de Ouro Preto, em Olinda. O desastre deixou dois mortos, vários feridos e uma mulher ainda soterrada. As buscas seguem sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu e de cães farejadores.

A explosão ocorreu no início da manhã e derrubou cinco casas térreas e três no andar superior. Segundo o Samu Metropolitano do Recife, duas pessoas morreram e outras quatro foram encaminhadas a unidades de saúde. A Polícia Rodoviária Federal também atuou no socorro, utilizando um helicóptero para transporte de vítimas em estado grave. Uma delas, com 90% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada para garantir a segurança das equipes de resgate e evitar novos focos de incêndio. O Samu informou que foi acionado às 7h32 para uma ocorrência com múltiplas vítimas, mobilizando ambulâncias de suporte básico e avançado, além das viaturas do Corpo de Bombeiros.

Vítimas do desabamento em Olinda

Mortas:

• Cláudio dos Anjos Silva

• José de Lima

Soterrada:

• Luzinete dos Santos Lima

Levantadas ao hospital:

• Fabiana (esposa de Cláudio)

• Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas

• Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas

• Maria José da Silva Santos

Socorridas no local:

• Genivaldo

• Lia

• Patrícia e André

• Maria de Fátima Gomes Duarte

Não estavam em casa no momento da explosão:

• João

• Sandra

*Com informações de Rodrigo de Luna/TV Jornal