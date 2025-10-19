fechar
Pernambuco | Notícia

Divulgados os nomes das vítimas do desabamento de casas em Olinda

Operação de resgate mobiliza dezenas de profissionais; duas pessoas moreram e uma mulher está soterrada após o desabamento causado por explosão de gás

Por JC Publicado em 19/10/2025 às 14:27 | Atualizado em 19/10/2025 às 14:30
Operação de resgate mobiliza dezenas de profissionais em Olinda; uma mulher segue soterrada após o desabamento causado por explosão de gás
Operação de resgate mobiliza dezenas de profissionais em Olinda; uma mulher segue soterrada após o desabamento causado por explosão de gás - Gabriel Ferreira/JCImagem

Clique aqui e escute a matéria

As autoridades divulgaram, na tarde deste domingo (19), os nomes das vítimas envolvidas no desabamento de oito casas provocado por uma explosão de gás no bairro de Ouro Preto, em Olinda. O desastre deixou dois mortos, vários feridos e uma mulher ainda soterrada. As buscas seguem sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu e de cães farejadores.

A explosão ocorreu no início da manhã e derrubou cinco casas térreas e três no andar superior. Segundo o Samu Metropolitano do Recife, duas pessoas morreram e outras quatro foram encaminhadas a unidades de saúde. A Polícia Rodoviária Federal também atuou no socorro, utilizando um helicóptero para transporte de vítimas em estado grave. Uma delas, com 90% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada para garantir a segurança das equipes de resgate e evitar novos focos de incêndio. O Samu informou que foi acionado às 7h32 para uma ocorrência com múltiplas vítimas, mobilizando ambulâncias de suporte básico e avançado, além das viaturas do Corpo de Bombeiros.

Vítimas do desabamento em Olinda

Mortas:
• Cláudio dos Anjos Silva
• José de Lima

Soterrada:
• Luzinete dos Santos Lima

Levantadas ao hospital:
• Fabiana (esposa de Cláudio)
• Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas
• Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas
• Maria José da Silva Santos

Socorridas no local:
• Genivaldo
• Lia
• Patrícia e André
• Maria de Fátima Gomes Duarte

Não estavam em casa no momento da explosão:
• João
• Sandra

 *Com informações de Rodrigo de Luna/TV Jornal

Leia também

Rivalidade entre facções é entrave para conter homicídios em Pernambuco
VIOLÊNCIA

Rivalidade entre facções é entrave para conter homicídios em Pernambuco
Desabamento de casas em Olinda deixa mortos e feridos
TRAGÉDIA

Desabamento de casas em Olinda deixa mortos e feridos

Compartilhe

Tags