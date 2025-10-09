PF faz operação contra fraudes em descontos de aposentadorias do INSS; veja detalhes
Mandados foram cumpridos em oito estados e no DF por ordem do STF; ação investiga sindicatos e associações suspeitos de usar dados de aposentados
Clique aqui e escute a matéria
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (9) mais uma fase da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em descontos indevidos de aposentadorias e pensões do INSS.
A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpre 66 mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal.
Operação em oito estados
As ordens judiciais foram executadas em São Paulo (45), Sergipe (12), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1), Santa Catarina (2), Pernambuco (2), Bahia (2) e Distrito Federal (1).
Um dos locais onde houve buscas foi o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), em São Paulo, ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O diretor da entidade, Milton Baptista de Souza Filho, também foi alvo da operação. O sindicato ainda não se manifestou.
Milton tem depoimento marcado nesta quinta-feira na CPI do INSS, a pedido do senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado.
Associações sob investigação
Outro alvo é a Amar Brasil, associação que teria recebido cerca de R$ 300 milhões com os descontos irregulares.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O presidente da entidade, Américo Monte, também foi convocado para prestar esclarecimentos à CPI.
De acordo com a PF, esta fase da operação busca aprofundar as investigações sobre associações e sindicatos suspeitos de usar dados de aposentados sem autorização, operando um esquema nacional de descontos indevidos.
A corporação informou ainda que as diligências têm o objetivo de reunir provas sobre inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa e ocultação de patrimônio.
O inquérito aponta que houve pulverização dos valores desviados em diferentes contas e entidades.