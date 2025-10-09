PF faz operação contra fraudes em descontos de aposentadorias do INSS; veja detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mandados foram cumpridos em oito estados e no DF por ordem do STF; ação investiga sindicatos e associações suspeitos de usar dados de aposentados

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (9) mais uma fase da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em descontos indevidos de aposentadorias e pensões do INSS.

A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpre 66 mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal.

Operação em oito estados

As ordens judiciais foram executadas em São Paulo (45), Sergipe (12), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1), Santa Catarina (2), Pernambuco (2), Bahia (2) e Distrito Federal (1).

Um dos locais onde houve buscas foi o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), em São Paulo, ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O diretor da entidade, Milton Baptista de Souza Filho, também foi alvo da operação. O sindicato ainda não se manifestou.

Milton tem depoimento marcado nesta quinta-feira na CPI do INSS, a pedido do senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado.

Associações sob investigação

Outro alvo é a Amar Brasil, associação que teria recebido cerca de R$ 300 milhões com os descontos irregulares.

O presidente da entidade, Américo Monte, também foi convocado para prestar esclarecimentos à CPI.

De acordo com a PF, esta fase da operação busca aprofundar as investigações sobre associações e sindicatos suspeitos de usar dados de aposentados sem autorização, operando um esquema nacional de descontos indevidos.

A corporação informou ainda que as diligências têm o objetivo de reunir provas sobre inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa e ocultação de patrimônio.

O inquérito aponta que houve pulverização dos valores desviados em diferentes contas e entidades.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

