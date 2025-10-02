Deputado estuda projeto que zeraria o valor da passagem urbana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fim da obrigatoriedade de aulas práticas pode levar à falência de milhares de autoescolas; presidente da CPMI puxa orelha de petista durante audiência

Clique aqui e escute a matéria

PÕE BONDADE NISSO!

O deputado Jilmar Tatto (PT-SP) estuda apresentar um projeto para isentar a tarifa do transporte urbano, inicialmente aos fins de semana. “Com o passar do tempo, a gente evolui para a gratuidade todos os dias”. A proposta prevê que os custos sejam compensados “com um pequeno aumento no preço dos combustíveis”. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, não quer nem ouvir falar do assunto.

AINDA QUE SEJA TARDE

Mas tão cedo a Saúde registrou os primeiros casos de pacientes contaminados com bebidas adulteradas, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), articulou e colocou em votação a urgência de um projeto de torna crime hediondo a prática de adulteração de bebidas.

O SUSTO DE LULA

Ao ser informado pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de que o projeto do Imposto de Renda havia sido aprovado por unanimidade, o presidente Lula da Silva (PT) quis saber quem eram os 18 deputados ausentes na votação. “André Janones (Avante-MG) foi um deles”. Surpreso, o presidente foi informado de que seu aliado na campanha de 2022 está suspenso por três meses, após usar termos homofóbicos contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

MEDIA TRAINING

O mantra repetido pelo presidente Lula já entrou para o rosário de lamentações palacianas contra quem desacredita o sucesso absoluto da COP30. “Complexo de vira-lata” é o mote do momento.

PUXÃO DE ORELHAS

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) levou um carão do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), após se levantar da cadeira e gesticular de forma exaltada. “No grito, aqui ninguém vai ganhar nada. Eu trato Vossa Excelência com toda a gentileza. Levantar e bater a mão na mesa, não é assim que o senhor vai ganhar”.

N-Á-U-T-I-C-O!

Depois de viralizar nas redes sociais usando uma camisa do Sport Club do Recife em um protesto contra o “descaso do Dnit” em uma rodovia mineira, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) encomendou ao alvirrubro Humberto Costa (PT-PE) uma camisa do Náutico. No guarda-roupa do senador mineiro já estão também camisas do “Tricolor do Arruda” e do Retrô.

DEMISSÃO EM MASSA

A federação que representa as autoescolas entregou ao ministro dos Transportes, Renan Filho, um estudo técnico que aponta que, sem a obrigatoriedade de aulas práticas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, “ocorrerá o fechamento de mais de 15 mil autoescolas e o fim de 300 mil postos de trabalho”.

PENSE NISSO!

Não há consenso — e isso é bom — sobre a proposta que está sendo analisada em consulta pública patrocinada pelo Ministério dos Transportes, que prevê a eliminação da obrigatoriedade de aulas práticas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Segundo a medida em estudo, quem for tirar a carteira das categoria “A” e “B” poderá “contratar” um instrutor autônomo e, estando apto, realizar a prova.

É inegável que o Estado não terá tempo hábil para criar um aparato e realizar uma rigorosa fiscalização. Com isso, o risco quanto à qualidade dos neomotoristas que chegarão ao trânsito — diga-se de passagem: violento — tende a ser ainda maior.

Há outros fatores na lista dos prós e contras, mas fico por aqui, observando como muita gente dirige — alguns desses motoristas o fazem colocando em risco a própria vida e a vida de outras pessoas.

E não basta trocar o nome de acidentes para sinistros de trânsito: isso não conscientiza ninguém.

Pense nisso!