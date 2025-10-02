Náutico: Mezenga destaca que time precisa repetir intensidade para superar o Guarani
Bruno Mezenga destacou evolução da equipe no empate em Campinas, contra a Ponte Preta, e pediu mesma postura no jogo decisivo do próximo sábado (4)
O Náutico entra em campo neste sábado (4), às 17h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, precisando da vitória para continuar sonhando com o acesso à Série B. Autor do gol no empate por 1x1 diante da Ponte Preta, Bruno Mezenga afirmou que a chave para seguir na disputa é repetir a intensidade que o time mostrou no último compromisso.
“Contra a Ponte, conseguimos recuperar a determinação e a vibração que vinham marcando nossa campanha. Foi um jogo muito competitivo, em que mostramos de novo o que somos capazes. Agora, precisamos levar essa mesma postura para enfrentar o Guarani, porque é um jogo que pode decidir o nosso futuro”, disse o atacante.
Com quatro pontos no Grupo B, o Náutico é o 3º colocado, atrás do Guarani, que soma seis e está em segundo. Mezenga ressaltou que o ponto conquistado contra a líder Ponte Preta mantém o time vivo e com controle do próprio destino.
“Ficamos chateados pelo empate no fim, mas saímos fortalecidos. Só dependemos dos nossos resultados: vencer o Guarani e depois o Brusque em casa”, destacou. O duelo contra o Brusque será no dia 11 de outubro, nos Aflitos. O Timbu tem que vencer os dois jogos para se classificar à Série B.
O atacante lembrou ainda que a concentração será decisiva para evitar erros. “Não podemos controlar os outros jogos, mas podemos controlar a nossa entrega. É um jogo que pede foco total e intensidade do início ao fim”, completou.
Premiação
Para incentivar os jogadores alvirrubros, um grupo de colaboradores do Náutico está se reunindo para oferecer um "bicho" de R$ 300 mil em caso de vitória sobre o Guarani.
Reforços
Para o jogo contra o Guarani, o Náutico poderá contar com duas novidades na zaga: Mateus Silva, que não podia enfrenta a Ponte Preta, que paga metade do salário dele e tinha um veto contratual, e Carlinhos, recuperado da lesão na panturrilha.