Náutico: Mezenga destaca que time precisa repetir intensidade para superar o Guarani

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bruno Mezenga destacou evolução da equipe no empate em Campinas, contra a Ponte Preta, e pediu mesma postura no jogo decisivo do próximo sábado (4)

O Náutico entra em campo neste sábado (4), às 17h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, precisando da vitória para continuar sonhando com o acesso à Série B. Autor do gol no empate por 1x1 diante da Ponte Preta, Bruno Mezenga afirmou que a chave para seguir na disputa é repetir a intensidade que o time mostrou no último compromisso.

“Contra a Ponte, conseguimos recuperar a determinação e a vibração que vinham marcando nossa campanha. Foi um jogo muito competitivo, em que mostramos de novo o que somos capazes. Agora, precisamos levar essa mesma postura para enfrentar o Guarani, porque é um jogo que pode decidir o nosso futuro”, disse o atacante.

Com quatro pontos no Grupo B, o Náutico é o 3º colocado, atrás do Guarani, que soma seis e está em segundo. Mezenga ressaltou que o ponto conquistado contra a líder Ponte Preta mantém o time vivo e com controle do próprio destino.

“Ficamos chateados pelo empate no fim, mas saímos fortalecidos. Só dependemos dos nossos resultados: vencer o Guarani e depois o Brusque em casa”, destacou. O duelo contra o Brusque será no dia 11 de outubro, nos Aflitos. O Timbu tem que vencer os dois jogos para se classificar à Série B.

O atacante lembrou ainda que a concentração será decisiva para evitar erros. “Não podemos controlar os outros jogos, mas podemos controlar a nossa entrega. É um jogo que pede foco total e intensidade do início ao fim”, completou.

Premiação

Para incentivar os jogadores alvirrubros, um grupo de colaboradores do Náutico está se reunindo para oferecer um "bicho" de R$ 300 mil em caso de vitória sobre o Guarani.

Reforços

Para o jogo contra o Guarani, o Náutico poderá contar com duas novidades na zaga: Mateus Silva, que não podia enfrenta a Ponte Preta, que paga metade do salário dele e tinha um veto contratual, e Carlinhos, recuperado da lesão na panturrilha.