Dúvidas previdenciárias: INSS esclarece Home Office, BPC e aposentadoria por invalidez

Advogado Dr. Ney Araújo tira dúvidas sobre contribuições no home office, critérios para o BPC, aposentadoria por invalidez e suspensão de contratos

No quadro Tá no Seu Direito, do Balanço de Notícias, o advogado trabalhista e previdenciarista Dr. Ney Araújo respondeu às dúvidas dos ouvintes da Rádio Jornal sobre benefícios e regras previdenciárias.

Home Office e BPC

Questionado por um ouvinte de Boa Viagem, Dr. Ney confirmou que o trabalho remoto conta para aposentadoria:

Empregados a empresa deve descontar no salário e repassar ao INSS.

Autônomos precisam recolher as contribuições mensais por conta própria.

Assim, todos têm direito aos benefícios concedidos pela Previdência.

Em relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com epilepsia, ele explicou que a concessão depende de dois fatores:

A gravidade da condição e se ela gera “impedimento de longo prazo” ou “barreiras para participação plena na sociedade”.

A renda familiar per capita, que deve ser inferior a ¼ do salário mínimo, podendo chegar a até ½ salário em casos específicos defendidos judicialmente.

Aposentadoria por invalidez

Dr. Ney destacou a mudança drástica trazida pela reforma previdenciária. Antes, a aposentadoria por invalidez era sempre de 100% da média salarial. Agora:

Acidentária permanece em 100%.

Comum (previdenciária) passou a ser 60% + 2% por ano de contribuição.

Ele criticou a regra, classificando como “absurdo” que a aposentadoria por invalidez possa ser menor que o auxílio-doença (que varia entre 90% e 91%). No entanto, lembrou que o STF já considerou a norma constitucional.

Suspensão de contrato

Outro ponto abordado foi a aposentadoria por invalidez e a carteira de trabalho. Dr. Ney explicou que a empresa age corretamente ao não dar baixa, pois o contrato de trabalho não é encerrado, apenas suspenso.

“O trabalhador pode voltar a qualquer momento, e seu emprego estará garantido.”

Segundo ele, essa regra não traz prejuízo ao empregado.

Dupla Aposentadoria

Por fim, o advogado explicou que é possível acumular duas aposentadorias em casos específicos no serviço público, como professores e profissionais da saúde. Também é permitido receber uma aposentadoria pelo INSS e outra pelo regime próprio, mas a análise depende da situação individual de cada servidor.

Acompanhe o episódio na íntegra:

Listen to Dúvidas previdenciárias: INSS esclarece Home Office, BPC e aposentadoria por invalidez by Rádio Jornal on hearthis.at

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

