Dúvidas previdenciárias: INSS esclarece Home Office, BPC e aposentadoria por invalidez

Advogado Dr. Ney Araújo tira dúvidas sobre contribuições no home office, critérios para o BPC, aposentadoria por invalidez e suspensão de contratos

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 01/10/2025 às 18:00
No quadro Tá no Seu Direito, do Balanço de Notícias, o advogado trabalhista e previdenciarista Dr. Ney Araújo respondeu às dúvidas dos ouvintes da Rádio Jornal sobre benefícios e regras previdenciárias.

Home Office e BPC

Questionado por um ouvinte de Boa Viagem, Dr. Ney confirmou que o trabalho remoto conta para aposentadoria:

  • Empregados a empresa deve descontar no salário e repassar ao INSS.
  • Autônomos precisam recolher as contribuições mensais por conta própria.
  • Assim, todos têm direito aos benefícios concedidos pela Previdência.

Em relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com epilepsia, ele explicou que a concessão depende de dois fatores:

A gravidade da condição e se ela gera “impedimento de longo prazo” ou “barreiras para participação plena na sociedade”.

A renda familiar per capita, que deve ser inferior a ¼ do salário mínimo, podendo chegar a até ½ salário em casos específicos defendidos judicialmente.

Aposentadoria por invalidez

Dr. Ney destacou a mudança drástica trazida pela reforma previdenciária. Antes, a aposentadoria por invalidez era sempre de 100% da média salarial. Agora:

  • Acidentária permanece em 100%.
  • Comum (previdenciária) passou a ser 60% + 2% por ano de contribuição.

Ele criticou a regra, classificando como “absurdo” que a aposentadoria por invalidez possa ser menor que o auxílio-doença (que varia entre 90% e 91%). No entanto, lembrou que o STF já considerou a norma constitucional.

Suspensão de contrato

Outro ponto abordado foi a aposentadoria por invalidez e a carteira de trabalho. Dr. Ney explicou que a empresa age corretamente ao não dar baixa, pois o contrato de trabalho não é encerrado, apenas suspenso.

“O trabalhador pode voltar a qualquer momento, e seu emprego estará garantido.”

Segundo ele, essa regra não traz prejuízo ao empregado.

Dupla Aposentadoria

Por fim, o advogado explicou que é possível acumular duas aposentadorias em casos específicos no serviço público, como professores e profissionais da saúde. Também é permitido receber uma aposentadoria pelo INSS e outra pelo regime próprio, mas a análise depende da situação individual de cada servidor.

Acompanhe o episódio na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

