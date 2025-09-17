Descontos indevidos e perícias do INSS: especialista esclarece direitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dr. Ney Araújo, advogado especialista, orienta ouvintes sobre devolução de valores, prazos de análise e cumprimento de acordos judiciais

No quadro Tá no Seu Direito, do Balanço de Notícias, o advogado trabalhista e previdenciário Dr. Ney Araújo respondeu às principais dúvidas dos ouvintes da Rádio Jornal.

Descontos indevidos em aposentadorias

Um ouvinte relatou descontos não autorizados em seu benefício. Segundo Dr. Ney, tratam-se de contribuições associativas cobradas sem consentimento. O advogado explicou que, nesses casos, o segurado pode pedir a devolução diretamente no Meu INSS. Até a última semana, mais de 2,3 milhões de pessoas já haviam recebido o reembolso — que costuma ser pago em até três dias úteis. Embora o prazo inicial fosse até 10 de novembro, a expectativa é de prorrogação.

Prazos para perícias

Outra dúvida abordou o tempo de resposta do INSS após perícias presenciais. De acordo com o especialista, o resultado geralmente é liberado no mesmo dia, a partir das 21h. Caso a resposta não apareça, o ideal é procurar um advogado previdenciário, já que podem existir exigências ou inconsistências no processo.

Cumprimento de acordos judiciais

O ouvinte Josenildo, de Botão, contou que recebeu parte de um acordo trabalhista, mas não teve o FGTS liberado integralmente. Dr. Ney explicou que, nesses casos, é preciso verificar no processo se o acordo foi cumprido na íntegra. Se não, cabe solicitar a execução judicial até que todos os valores sejam pagos.

Para ouvir a análise completa, acesse a coluna Tá no Seu Direito, com Dr. Ney Araújo, no programa Balanço de Notícias da Rádio Jornal.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/coluna-ta-no-seu-direito-dr-ney-araujo-balanco-17-09/" target="_blank">Tá no Seu Direito: Descontos indevidos e perícias do INSS: especialista esclarece direitos</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

