Brasil | Notícia

CNU 2025: veja como consultar os locais de prova do Enem dos Concursos

Cartão de confirmação será disponibilizado no site da FGV com informações sobre inscrição, data, horário e endereço da aplicação das provas

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 22/09/2025 às 9:44
Candidatos do CNU 2025 poder&atilde;o consultar o local de prova a partir desta segunda-feira (22)
Candidatos do CNU 2025 poderão consultar o local de prova a partir desta segunda-feira (22) - © Joel Rodrigues/Agência Brasíli

A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora da segunda edição do Concurso Nacional Público Unificado (CPNU), disponibiliza nesta segunda-feira (22), a partir das 18h, os cartões de confirmação de inscrição no processo seletivo. O documento mostra o local onde os candidatos vão realizar a prova.

Como acessar o cartão de confirmação?

O cartão de confirmação individual contém os dados do participante, o número definitivo da inscrição, horários além do local de aplicação. Para ter acesso, o candidato deve visitar o site da Fundação e entrar com a sua conta gov por meio de CPF e senha.

A primeira etapa, que é discursiva, acontece no domingo, dia 5 de outubro. Já a segunda fase, exclusiva para os aprovados na primeira, tem data marcada para 7 de dezembro.

Sobre o CNU

O concurso reúne grande adesão em todo o país: são 6.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais, sendo 2.480 imediatas e outras 1.172 para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

Ao todo, 761.528 inscrições foram confirmadas, com candidatos vindos de todos os estados e de 4.951 municípios, que farão as provas em 228 locais espalhados pelo Brasil. A seleção contará com prova objetiva e etapa discursiva, que já têm data marcada.

