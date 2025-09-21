Mais da metade dos brasileiros acumulam dívidas por problemas emocionais
Levantamento da Serasa e Opinion Box aponta que quase metade dos brasileiros já recorreu a compras por impulso para aliviar emoções
Uma pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revelou que 46% dos brasileiros já realizaram compras por impulso como forma de se sentirem melhor emocionalmente.
O estudo também mostra que 54% acumularam dívidas por questões ligadas à saúde mental e que 41% chegaram a gastar todas as economias devido a dificuldades emocionais.
Saúde mental e finanças pessoais estão conectadas
Para Rodrigo Costa, especialista em educação financeira da Serasa, os dados reforçam como o bem-estar emocional influencia diretamente o comportamento financeiro:
“As compras por impulso estão ligadas à busca pelo alívio momentâneo da dor, mas nunca resolvem a longo prazo. Cuidar do equilíbrio emocional é fundamental para evitar dívidas, tomar decisões mais conscientes e até reconstruir a confiança no próprio planejamento financeiro.”
O levantamento também mostra que 27% dos brasileiros dependem do crédito para arcar com despesas do dia a dia, o que reforça a fragilidade no orçamento familiar.
Dificuldades financeiras ampliam a pressão emocional
Entre os problemas mais comuns apontados pelos entrevistados estão:
- Nome negativado (43%);
- Atraso no pagamento de contas (37%);
- Dificuldade para aprovação de crédito (34%);
- Renda insuficiente (29%).
Esses fatores aumentam a pressão psicológica e alimentam o ciclo da inadimplência, criando um impacto ainda maior na saúde mental.
Possibilidades de mudança
Apesar do cenário preocupante, muitos brasileiros acreditam ser possível reverter a situação. Para 60%, cuidar da saúde mental e reduzir o estresse favorece decisões financeiras mais conscientes. Outros 30% afirmam que o bem-estar emocional também ajudaria a diminuir gastos relacionados à própria saúde mental, como terapias ou medicamentos.
Segundo Rodrigo Costa, o Brasil vive um fenômeno que chama de “inadimplência emocional”:
“Silenciosa e crescente, ela reflete a falta de equilíbrio mental e impacta diretamente a vida financeira de todas as classes sociais. O planejamento, aliado à educação financeira, é imprescindível para uma melhor saúde mental e física.”
Metodologia da pesquisa
O estudo foi realizado pelo Instituto Opinion Box entre os dias 8 e 19 de agosto de 2025, com 1.240 entrevistas online em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.