fechar
Brasil | Notícia

Mais da metade dos brasileiros acumulam dívidas por problemas emocionais

Levantamento da Serasa e Opinion Box aponta que quase metade dos brasileiros já recorreu a compras por impulso para aliviar emoções

Por Maria Clara Trajano Publicado em 21/09/2025 às 18:08 | Atualizado em 21/09/2025 às 18:10
Imagem de um amulher calculando dívidas
Imagem de um amulher calculando dívidas - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Uma pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revelou que 46% dos brasileiros já realizaram compras por impulso como forma de se sentirem melhor emocionalmente.

O estudo também mostra que 54% acumularam dívidas por questões ligadas à saúde mental e que 41% chegaram a gastar todas as economias devido a dificuldades emocionais.

Leia Também

Saúde mental e finanças pessoais estão conectadas

Para Rodrigo Costa, especialista em educação financeira da Serasa, os dados reforçam como o bem-estar emocional influencia diretamente o comportamento financeiro:

“As compras por impulso estão ligadas à busca pelo alívio momentâneo da dor, mas nunca resolvem a longo prazo. Cuidar do equilíbrio emocional é fundamental para evitar dívidas, tomar decisões mais conscientes e até reconstruir a confiança no próprio planejamento financeiro.”

O levantamento também mostra que 27% dos brasileiros dependem do crédito para arcar com despesas do dia a dia, o que reforça a fragilidade no orçamento familiar.

Dificuldades financeiras ampliam a pressão emocional

Entre os problemas mais comuns apontados pelos entrevistados estão:

  • Nome negativado (43%);
  • Atraso no pagamento de contas (37%);
  • Dificuldade para aprovação de crédito (34%);
  • Renda insuficiente (29%).

Esses fatores aumentam a pressão psicológica e alimentam o ciclo da inadimplência, criando um impacto ainda maior na saúde mental.

Possibilidades de mudança

Apesar do cenário preocupante, muitos brasileiros acreditam ser possível reverter a situação. Para 60%, cuidar da saúde mental e reduzir o estresse favorece decisões financeiras mais conscientes. Outros 30% afirmam que o bem-estar emocional também ajudaria a diminuir gastos relacionados à própria saúde mental, como terapias ou medicamentos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo Rodrigo Costa, o Brasil vive um fenômeno que chama de “inadimplência emocional”:

“Silenciosa e crescente, ela reflete a falta de equilíbrio mental e impacta diretamente a vida financeira de todas as classes sociais. O planejamento, aliado à educação financeira, é imprescindível para uma melhor saúde mental e física.”

Metodologia da pesquisa

O estudo foi realizado pelo Instituto Opinion Box entre os dias 8 e 19 de agosto de 2025, com 1.240 entrevistas online em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

Leia também

Comentário de Ralph de Carvalho: Os números da fortuna gasta pelo Sport
sport

Comentário de Ralph de Carvalho: Os números da fortuna gasta pelo Sport
Editorial JC: Mente sã para uma educação de qualidade
SAÚDE NAS ESCOLAS

Editorial JC: Mente sã para uma educação de qualidade

Compartilhe

Tags