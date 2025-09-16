Comentário de Ralph de Carvalho: Os números da fortuna gasta pelo Sport
O comentarista bola de ouro revela a "caixa-preta" dos custos de contratação do Sport, o desencanto da torcida e a difícil realidade do rebaixamento.
Ralph de Carvalho voltou a cobrar transparência sobre os gastos do Sport com contratações. Segundo ele, muitas informações não chegam à imprensa nem à torcida, dificultando uma avaliação correta. “E hoje pela manhã eu recebi uma lista de quanto o Sport gastou por determinados jogadores. Espero que seja a verdadeira e fiel”, disse o comentarista.
A caixa-preta do Sport é aberta
De acordo com os valores levantados, o volante Cristian Rivera é o mais caro do elenco: R$ 17 milhões por 75% dos direitos econômicos. Outros números revelados incluem:
- Thiago Couto: R$ 1,9 milhão por 50% dos direitos (janeiro de 2024).
- Rodrigo Atenio: R$ 12 milhões por 50% (janeiro de 2025).
- Gustavo Coutinho: R$ 7 milhões por 70% (janeiro de 2024, atualmente emprestado).
- Fabrício Dominguez: R$ 4,2 milhões por 60% (novembro de 2024).
- Carlos Alberto: R$ 15 milhões por 60% (janeiro de 2025, emprestado ao Cuiabá).
- Mateus Alexandre: R$ 9 milhões por 70% (janeiro de 2025).
- Cristian Barleta: R$ 6 milhões por 50% (2024).
- Ramon Menezes: R$ 1 milhão (julho de 2025).
- Romarinho: R$ 500 mil por 50% (antes da atual montagem).
No total, entre 2024 e 2025, o Sport investiu cerca de R$ 73 milhões em reforços.
Investimento milionário, desempenho aquém
Mesmo com o alto gasto, o time segue na lanterna da Série A, com apenas uma vitória e 11 pontos conquistados. O 16º colocado, Santos, soma 23. Ralph lembrou que o Sport contratou 26 jogadores em dois anos, mas não conseguiu sair do fundo da tabela.
Torcida desencantada e matemática cruel
O comentarista relatou o desânimo crescente da torcida. “Eu fiz uma pergunta para um torcedor: continua sem dormir? Ele disse: ‘Rapaz, eu agora consegui me desligar um pouco e tô dormindo.’ Isso significa que ele já não aposta, já não acredita”, disse Ralph.
Segundo estudo da UFMG, a média para escapar do rebaixamento caiu para 41 pontos. Para chegar lá, o Sport precisaria vencer 10 dos 17 jogos restantes — algo que, na prática, parece improvável. Institutos de pesquisa apontam 95,4% de chance de rebaixamento.
Análise tática e individual
No empate contra o Bragantino, Daniel Paulista escalou o time com Gabriel, Mateus Alexandre, Thiere, Ramon e Vítor Hugo na defesa — surpresa pela improvisação de Vítor Hugo na lateral esquerda, sinal de desgaste com Kevinson e Aderlan. No meio, jogaram Riva, Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima, com Léo Pereira e Derick no ataque.
O Sport tem a segunda defesa mais vazada da Série A, com 34 gols sofridos. Ralph criticou o rendimento de Inácio Ramírez, substituído por Derick como centroavante. Para ele, as contratações feitas pela nova gestão não se diferem em nada das anteriores.
O maior milagre do futebol
Apesar do cenário sombrio, Ralph acredita no apoio da torcida em jogos contra Corinthians e Flamengo. “Enquanto matematicamente for possível, o Sport tem onde buscar os 30 pontos que precisa. Só não tem qualidade técnica para isso, não mostrou até agora”, afirmou.
Para o comentarista, o problema não está no treinador, mas no elenco. “O Daniel já fez tudo, mudou esquema, rodou elenco. O time não responde. Então a questão é elenco e não treinador.”
E concluiu: “Se o Sport conseguir escapar do rebaixamento, vai ser o maior milagre que eu já vi no futebol quando um time atinge 21 rodadas de um campeonato de 38.”
