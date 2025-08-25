fechar
Brasil | Notícia

TCU decide que militar expulso não gera direito a pensão para familiares

TCU reforça que benefício só deve ser concedido em caso de falecimento, encerrando prática que permitia pagamentos a cônjuges de militares afastados

Por Maria Clara Trajano Publicado em 25/08/2025 às 22:42
Fachada do Tribunal de Contas da Uni&atilde;o
Fachada do Tribunal de Contas da União - LEOPOLDO SILVA / AGÊNCIA SENADO

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações de Estadão Conteúdo

O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que familiares de militares expulsos ou demitidos não têm direito à pensão. O entendimento foi reafirmado após representação do Ministério Público junto ao TCU, que questionou pagamentos a viúvas e dependentes nessas situações.

A análise teve como ponto de partida o caso de um ex-major do Exército, expulso em decisão confirmada pelo Superior Tribunal Militar (STM) em 2014. Desde 2008, sua esposa recebia mensalmente cerca de R$ 22,8 mil, mesmo sem que o militar tivesse falecido.

Leia Também

Benefício só em caso de morte

Segundo o relator, ministro Walton Alencar Rodrigues, a legislação não prevê que a expulsão dê origem ao pagamento de pensão.

"O militar responsável por graves erros, motivadores das punições mais graves (perda de posto e patente), continua a beneficiar-se, de forma ao menos indireta, da pensão paga a seus beneficiários, com quem continua a conviver", relatou o ministro.

O TCU destacou que a chamada “morte ficta” — que equiparava expulsão à morte — deixou de existir em 1969, com a publicação do Estatuto dos Militares. Desde então, apenas o falecimento real gera direito à pensão para dependentes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar o JC Premium

Recomendação ao governo federal

Com a decisão, o TCU considerou procedente a representação e recomendou à Casa Civil da Presidência da República que altere ou revogue trecho de um decreto de 2021 que ainda permitia interpretações favoráveis ao pagamento em razão de expulsão.

A medida busca alinhar todas as normas vigentes e impedir que agentes afastados por atos ilícitos continuem beneficiando suas famílias com recursos públicos.

Leia também

Pernambuco forma 280 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar
SEGURANÇA PÚBLICA

Pernambuco forma 280 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar
Os hormônios incontroláveis da geopolítica no século XXI
opinião

Os hormônios incontroláveis da geopolítica no século XXI

Compartilhe

Tags