Comando Militar do Nordeste comemora 79 anos com solenidade no Recife

Cerimônia aconteceu no Círculo Militar do Recife, no bairro da Boa Vista, área central da cidade, e recebeu autoridades civis e militares

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou, nesta quinta-feira (24), uma solenidade em comemoração ao seu 79º aniversário. A cerimônia aconteceu no Círculo Militar do Recife, no bairro da Boa Vista, área central da cidade, e recebeu autoridades civis e militares.

Com sede no Recife, o Comando Militar do Nordeste é responsável pelas ações do Exército Brasileiro nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Piauí e Sergipe, e tem um efetivo de aproximadamente 25 mil homens e mulheres.

O evento solene de celebração aos 79 anos de atuação do CMNE contou com apresentação da Orquestra Criança Cidadã e com a participação do Capitão Vetereno Severino Gomes Souza, de 101 anos, um dos ex-combatentes que integraram a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

“O CMNE reforça o seu permanente compromisso de atuar de forma integrada, coordenada e com forte espírito colaborativo, em proveitosa interação com o conjunto das instituições públicas e privadas que fazem parte do nosso País, em todas as esferas e níveis, na construção de soluções para os desafios em prol da defesa nacional, do desenvolvimento do Brasil e da melhoria contínua do bem-estar do povo brasileiro”, destacou o comandante militar do Exército em Pernambuco Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

"Olhando com firmeza para o futuro e no contexto da modernização do Sistema de Educação e Cultura do Exército, o CMNE vem prestando o apoio às iniciativas e tratativas visando a implantação da Escola de Sargentos do Exército, aqui em Pernambuco, cuja expectativa é a entrega à Nação Brasileira de um estabelecimento de ensino superior de referência na formação de militares e, ainda, o transbordamento de inúmeros benefícios à sociedade, de natureza econômica, social, ambiental, pesquisas acadêmicas, entre tantos outros", complementou o comandante.

O comandante Maurílio Miranda também destacou atuações do CMNE nas enchentes no Grande Recife, em 2022, no Piauí, em janeiro deste ano, e no apoio à população do Rio Grande do Sul, em 2024.

Ele pontuou, ainda, um novo marco marco histórico para o Comando em 2026: a incorporação, de forma voluntária, das primeiras mulheres ao Serviço Militar Inicial.

De acordo com o Comando Militar do Nordeste, somente no ano de 2024, foram realizadas mais de 830 operações fiscalizatórias, resultando na destruição de aproximadamente 21 mil armamentos e mais de 174 mil munições.

Diplomas e autoridades presentes

Durante a cerimônia, foram entregues diplomas de reconhecimento a pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços ao Exército Brasileiro no âmbito do CMNE.

Estiverem presentes no evento o Secretário Chefe da Casa Militar de Pernambuco, Coronel PM Hercílio da Fonseca Mamede, o Secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, o Comandante Geral da Polícia Militar, Ivanildo Cesar Torres de Medeiros, o Chefe da Polícia Civil, Delegado Renato Márcio Rocha Leite, o deputado Antônio Moraes (PP), o superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, Antonio de Pádua, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ingrid Zanella, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Cândido Saraiva.



