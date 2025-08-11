Advogada explica lei que garante 30% das vagas em conselhos de estatais para mulheres
Norma cria regras que serão aplicadas gradativamente, prevê sanções a conselhos que não cumprirem a cota e exige relatórios sobre equidade de gênero
Clique aqui e escute a matéria
A Lei nº 15.177/25, sancionada em julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece que pelo menos 30% das vagas nos conselhos de administração de empresas públicas, sociedades de economia mista e companhias com controle estatal sejam ocupadas por mulheres, além de percentual reservado para mulheres negras ou com deficiência.
Mulheres são sub-representadas em cargos de alta liderança
A pesquisa Desigualdade de Gênero em Cargos de Liderança no Executivo Federal, feita pelo Movimento Pessoas à Frente em 2024, descobriu que os cargos de alta liderança no poder executivo federal são ocupados por mulheres em apenas 38% dos casos.
O índice piora quando são aplicados recortes étnicos-raciais. Se homens pretos e pardos já são sub-representados em lideranças (22%), as servidoras públicas não-brancas compõem somente 15% do quadro de gestores.
Implementação gradual e sanções para o descumprimento
A nova regra será aplicada de forma escalonada, conforme as próximas eleições para os conselhos. A cota começa com 10% na primeira eleição após a vigência da lei, sobe para 20% na segunda e alcança 30% a partir da terceira.
A advogada Carolina Liausu, do PMZ Advogados, explica que a lei prevê sanções rigorosas para quem não cumprir a norma: "Os conselhos de administração das empresas abrangidas ficarão impedidos de deliberar sobre qualquer matéria até que sua composição seja regularizada".
Inclusão e transparência
Além da cota geral para mulheres, a lei exige que pelo menos 30% dessas vagas sejam reservadas a mulheres negras ou com deficiência. "A iniciativa busca corrigir desequilíbrios históricos de representação nesses espaços estratégicos, incentivando práticas mais inclusivas e qualificadas de governança corporativa", explica a advogada.
A legislação também introduz a exigência de divulgação anual de dados sobre equidade de gênero em contratações, cargos de liderança e remuneração. Essa transparência permite acompanhar a evolução da participação feminina e ajuda a identificar desigualdades a serem enfrentadas.
Desafios jurídicos e estratégicos para as empresas
Para concluir, a advogada Carolina Liausu explica que as empresas públicas e sociedades de economia mista "precisarão de assessoria jurídica para se adaptar à nova exigência legal, analisar riscos e desenvolver estratégias de compliance e governança aliadas à nova legislação".