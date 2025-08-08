fechar
Brasil | Notícia

Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba; entenda

Polícia Federal afirmou que foi acionada para averiguar a informação de ameaça de artefato explosivo em voo da companhia

Por JC Publicado em 08/08/2025 às 7:08 | Atualizado em 08/08/2025 às 7:13
Foto ilustrativa de avião da Azul
Foto ilustrativa de avião da Azul - Divulgação

Um voo comercial da Azul fez um pouso de emergência em Brasília, na noite desta quinta-feira (7), após uma ameaça de bomba. O voo saiu de São Luís/MA e tinha destino a cidade de Campinas, em São Paulo. 

De acordo com a companhia aérea, o voo "precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo", e que o pouso aconteceu normalmente, com os clientes - 170 passageiros - e tripulantes desembarcando em segurança. Segundo a companhia, uma varredura antibombas descartou a hipótese por volta das 2h45 desta sexta (8). 

"A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", diz a nota. 

A Polícia Federal afirmou que foi acionada para averiguar a informação de ameaça de artefato explosivo em voo da Azul. A PF disse que os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança. 

Inframerica, consórcio que administra o Aeroporto de Brasília, disse, em nota, que todo o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionário.  

"As operações aéreas seguiram normal por uma das pistas do aeroporto, sem impacto em pousos e decolagens. O terminal aéreo da capital federal possui duas pistas paralelas, e no momento está com uma das pistas com a operação suspensa", finalizou a Inframerica. 

Confira nota da PF na íntegra

A Polícia Federal esclarece que, na noite desta quinta-feira (7/8), foi acionada para averiguar a informação de ameaça de artefato explosivo em voo da companhia aérea Azul que partiu de São Luís/MA com destino a Campinas/SP.

O voo pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, onde os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança.

A PF realiza varredura antibombas na aeronave para verificar a eventual existência de artefatos explosivos e apura a autoria da ameaça.

