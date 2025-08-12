Caruaru além do São João: o que fazer na Capital do Agreste durante o ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Caruaru tem um São João que atrai turistas de todo o Brasil, mas a cidade oferece opções de lazer que encantam visitantes durante os 12 meses do ano

Conhecida nacionalmente como a Capital do Forró, Caruaru tem um São João que atrai turistas de todo o Brasil. Mas a cidade tem muito mais que festas juninas para oferecer.

Rica em cultura, arte, gastronomia e história, Caruaru oferece opções de lazer que encantam visitantes durante os 12 meses do ano. O Jornal do Commercio separou alguns lugares imperdíveis para conhecer na cidade. Confira:

Feira de Caruaru

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e uma das maiores feiras livres da América Latina, a Feira de Caruaru é um passeio obrigatório para quem quer sentir a essência da cidade.

Com barracas que oferecem artesanato, comidas típicas, roupas, calçados e diversos outros produtos, o espaço é uma incrível combinação de cores, sons e aromas deliciosos.

É o lugar ideal para comprar lembranças e experimentar pratos regionais.

Alto do Moura

Considerado o maior centro de artes figurativas das Américas, o Alto do Moura é o berço do artesanato de barro inspirado pelo mestre Vitalino.

Nas casas, que também são ateliês, os visitantes podem ver de perto o trabalho de artesãos, encontrar peças únicas e conhecer a história da cultura local.

Além da arte, a área conta com bares e restaurantes que servem comidas típicas.

Morro do Bom Jesus

Um morro que possui uma bela vista panorâmica da cidade, ideal para atividades físicas, visitar a igreja local e apreciar a paisagem, além de ter um parquinho para crianças e um belo pôr do sol.

Lá também possui um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), para orientar os visitantes com informações sobre a cidade.

O acesso ao Monte pode ser feito de carro ou por uma escadaria que possui 365 degraus e 12 patamares representando a Via Crucis (via sacra), que se trata de um caminho de oração e meditação que recria a jornada de Jesus Cristo carregando a cruz até o local da crucificação, o Calvário.

Museu do Barro e Museu Luiz Gonzaga

Localizados no Espaço Cultural Tancredo Neves, esses museus preservam e valorizam a identidade cultural do povo caruaruense.

O Museu do Barro abriga esculturas, fotografias e peças que retratam o cotidiano sertanejo, destacando o artesanato em barro, com esculturas de diversos tamanhos e estilos de artistas da região.

Já o Museu Luiz Gonzaga homenageia o Rei do Baião, figura central da música nordestina. O local inclui fotografias, roupas, objetos pessoais e discos do artista, além de textos e documentos relacionados à sua carreira.

O museu também possui uma sala dedicada a Elba Ramalho e outra que conta a história do artesanato local.

Serra dos Cavalos

Para quem gosta de natureza, a Serra dos Cavalos é uma reserva ambiental com trilhas, mirantes e um clima ideal para caminhadas e observação da fauna e flora.

Sendo um fragmento de Mata Atlântica com 359 hectares de extensão, os passeios do local são recheados de surpresas.

Riachos, corredeiras, cachoeiras, árvores que possuem séculos de existência, vistas panorâmicas e muito mais.

Polo Caruaru

O Polo Caruaru é um centro de compras que reúne moda, gastronomia e lazer em um só lugar.

Com lojas de roupas e acessórios a preços acessíveis, o espaço também promove eventos culturais e apresentações musicais, sendo uma boa opção para toda a família curtir.