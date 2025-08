Quatro dias no Agreste Pernambucano: roteiro entre Gravatá, Bezerros e Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Curtir um clima de serra, artesanato, forró e uma das maiores feiras da América Latina? No Agreste de Pernambuco você pode encontrar tudo isso!

Com um roteiro de quatro dias de viagem, dá para conhecer 3 cidades ricas em história, cultura, gastronomia e paisagens de tirar o fôlego. Gravatá, Bezerros e Caruaru são cidades vizinhas que ficam a menos de 40 minutos uma da outra.

Gravatá é um destino conhecido pelo clima ameno e pelas suas paisagens de serra. Já Bezerros se destaca pelas suas tradições carnavalescas, que são os Papangus, e também pelas belezas naturais, principalmente na Serra Negra. Caruaru, além de ser conhecido pelo São João, é rico no artesanato local e gastronomia.

Dia 1 - Gravatá: Cultura

Estação do Artesão



A antiga Estação Férrea de Gravatá, que fica localizada no Centro da cidade, na Rua João Pessoa, deixou de receber trens de passageiros em 1996, e foi reformada para se tornar a Estação do Artesão.

Hoje em dia, além de artesanato, ela tem um vagão museu com exposições temporárias, ponto de informações turísticas e o Centro cultural Sol Brilhante com oficinas de maracatu. A Estação funciona todos os dias, das 9h às 17h, de segunda a sábado, e das 9h às 13h, aos domingos.

Estação do Artesão - Prefeitura de Gravatá

Mercado Cultural

Uma opção para conhecer as comidas típicas do Agreste, como buchada, sarapatel, baião de dois, é o Mercado Cultural, que também fica no Centro, na Rua Sérgio Loretto.

E além da diversidade na gastronomia, conta com uma programação musical recheada, servindo de palco para os artistas da terra. O Mercado tem música ao vivo todo sábado e domingo, das 14h às 18h.

Mercado Cultural - Prefeitura de Gravatá

Dia 2 - Gravatá: Natureza

Cachoeira das Palmeiras

Localizada no Sítio Palmeira do Cumbe, na Zona Rural Sul, a Cachoeira das Palmeiras tem cerca de 23 metros de altura e uma queda d’água em forma de cascata, rodeada com a mata dos Brejos de Altitude. Além do banho na cachoeira e nas suas piscinas naturais, o local oferece a opção de trilhas a pé.

O lugar fica a cerca de 20km do centro de Gravatá e tem uma pequena taxa de visitação na entrada do local.

Cachoeira das Palmeiras - Prefeitura de Gravatá

Alto do Cruzeiro

No final da tarde, uma sugestão é conhecer o mirante no Centro Urbano da Cidade com aproximadamente 600 metros de altitude, possui uma visão panorâmica da Zona Urbana de Gravatá, da Serra do Maroto e da Serra Negra, no Município de Bezerros.

Além da vista privilegiada, tem também a imagem do Cristo Redentor, a Capela de Cristo Rei, o Cruzeiro, a Escadaria da Felicidade, além de bares e restaurantes. O Alto do Cruzeiro fica no bairro do Cruzeiro e funciona todos os dias, das 6h às 18h.

Alto do Cruzeiro - Prefeitura de Gravatá

Dia 3 - Bezerros: Museus e Serra Negra

Museus da cidade

Para conhecer melhor a história e admirar o artesanato local de Bezerros, alguns museus da cidade são: O Memorial de J. Borges e Museu de Xilogravura, é um espaço cheio de obras do Mestre J. Borges feitas em xilogravura, além de cordéis que contam a história do Nordeste.

Outra opção é o Museu do Centro de Artesanato Cultural de Pernambuco, com obras de 57 artesãos de vários municípios do estado, feitas em cerâmica, tecelagem, renda, madeira, metal e muitas outras técnicas.

Serra Negra

Serra Negra é um distrito no município com paisagens montanhosas que fica a cerca de 10km de Bezerros e tem o clima mais ameno. O local tem várias opções de trilhas para os mirantes da região, que tem uma visão privilegiada da cidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirante Serra Negra Oficial (@miranteserranegra)

Dia 4 - Caruaru: Artesanato

Alto do Moura

O Alto do Moura é um bairro de Caruaru que fica a 7km do centro. Lá se encontra o polo de artesanato da cidade, que tem como ícone o Mestre Vitalino. Atualmente, o local representa um dos mais significativos centros de artes figurativas das Américas.

Quem visita o Alto do Moura pode conhecer a Casa Museu Mestre Vitalino, o Memorial Mestre Galdino, o Memorial Manuel Eudócio e ateliês de mestres ceramistas em plena atividade.



Imagem da Polo Alto do Moura, no São João de Caruaru - PREFEITURA DE CARUARU/DIVULGAÇÃO

Feira de Caruaru

A Feira de Caruaru é uma das maiores feiras da América Latina, e é mais antiga do que a própria cidade.

A feira que existe desde o fim do século 18, hoje fica localizada no Parque 18 de Maio, no centro da cidade, e recebe 14 feiras livres que atendem à população local e cidades vizinhas, são elas: a Feira da Sulanca; Feira de Artesanato; Feira de Importados; de Raízes e Ervas Medicinais; de Flores e Plantas Ornamentais; de Couro; de Bolos, Gomas e Doces; de Ferragens; de Artigos de cama, mesa e banho; dentre outras.

Além das feiras, o Parque 18 de Maio abriga ainda o Mercado de Carne, o Mercado de Farinha, a Casa da Cultura José Condé e a Casa Rosa.



Feira de Caruaru - Reprodução/TV Jornal Interior

Quatro dias no Agreste de Pernambuco são o suficiente para voltar pra casa apaixonado pela região e com a mala cheia de artesanato. Além do paladar viciado no tempero e na trilha sonora Nordestina.