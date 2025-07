Turismo nos EUA: Brasileiros pagarão R$ 1.400 a mais pelo visto. Veja nova taxa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O sonho americano ficou mais caro para estrangeiros, incluindo brasileiros. O governo dos Estados Unidos aprovou uma taxa extra de US$ 250, o que equivale a aproximadamente R$ 1.390 na cotação atual, para a emissão de vistos. Este novo encargo se soma às taxas já existentes, elevando consideravelmente o custo para quem deseja entrar no país.

A medida faz parte do ambicioso projeto fiscal do ex-presidente Donald Trump, apelidado de "One Big Beautiful Bill". A legislação, nomeada "Visa Integrity Fee", estipula que a cobrança será aplicada no momento da emissão do visto para não imigrantes.

Isso abrange uma vasta gama de categorias, como turistas, estudantes, jornalistas, Au pairs e até mesmo aqueles que buscam tratamento médico nos EUA e seus familiares. Atualmente, apenas a taxa de solicitação de visto de turismo, por exemplo, já custa US$ 185 (cerca de R$ 1.029). Com a nova taxa, o valor total para um visto de turismo pode ultrapassar R$ 2.400.

Ao contrário da taxa de agendamento da entrevista, que é paga antecipadamente, a "Visa Integrity Fee" só será cobrada caso o visto seja efetivamente aprovado. Embora o governo americano não tenha divulgado a data exata para a entrada em vigor dessa nova cobrança, o ano fiscal americano tem início em outubro, o que sugere um possível começo em breve.

A medida, apesar de ser um triunfo político para alguns, projeta um aumento significativo no déficit e na dívida do governo federal dos EUA na próxima década.

Como retirar o visto norte-americano

Para quem pretende solicitar o visto dos EUA, o processo exige atenção a cada detalhe. Siga os passos abaixo:

Preenchimento do Formulário DS-160: Acesse o site da Embaixada ou Consulado dos EUA no Brasil e preencha o formulário eletrônico DS-160 (Solicitação de Visto para Não Imigrantes). Este formulário é extenso e deve ser preenchido com muita precisão, em inglês.

Pagamento da Taxa MRV: Após preencher o DS-160, você será direcionado para a página de agendamento, onde deverá gerar o boleto e pagar a Taxa de Leitura Óptica da Máquina (MRV). Atualmente, para visto de turismo (B1/B2), o valor é de US$ 185. A nova "Visa Integrity Fee" será cobrada posteriormente, se o visto for aprovado.

Agendamento da Entrevista: Com o pagamento confirmado, você poderá agendar duas datas: uma para o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e outra para a entrevista consular na Embaixada ou Consulado. No CASV, serão coletadas suas digitais e tirada a sua foto.

Visita ao CASV: Compareça ao CASV no dia e horário agendados, levando a página de confirmação do DS-160, o passaporte válido e o comprovante de agendamento.

Entrevista Consular: No dia da entrevista na Embaixada ou Consulado, leve todos os documentos necessários (passaporte, página de confirmação do DS-160, comprovante de agendamento, e documentos que comprovem seus laços com o Brasil, como comprovantes de renda, emprego, imóveis, etc.). O oficial consular fará perguntas sobre o propósito da sua viagem, sua situação financeira e seus planos de retorno.

Acompanhamento e Retirada: Após a entrevista, se o visto for aprovado, o passaporte com o visto será enviado para o endereço ou local de retirada que você selecionou durante o agendamento. Se a nova taxa "Visa Integrity Fee" estiver em vigor, ela será cobrada neste estágio final.

Fique atento às atualizações nos sites oficiais da Embaixada e Consulados dos EUA, pois as regras e taxas podem ser alteradas.