Jericoacoara: belezas para todos os gostos e lados

Não importa a direção. Jericoacoara é sinônimo de beleza para qualquer lugar que se olha. Todo mundo que chega na pequena vila, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, já fica sabendo que os principais roteiros se resumem em dois sentidos: o leste e o oeste. Mas para além desta divisão geográfica, os visitantes encontram lindos atrativos bem perto do centro, a no máximo meia horinha de caminhada, como a imperdível Duna do Por do Sol e a famosa Pedra Furada, um dos principais cartões postais do paraíso cearense. Além do próprio “centrinho” que fervilha à noite com bares, restaurantes e baladas que vão de música eletrônica à forró, passando pelo Luau das Caipirinhas em plena areia da praia.

Ou seja, em Jeri (como é carinhosamente chamada) não se precisa de GPS para se divertir. A melhor bússula é a direção para onde a alma apontar. A atual secretária de turismo do município de Jijoca de Jericoacoara (onde a vila está inserida), Rosana Lima, que é pernambucana, recomenda não só aos seus conterrâneos, mas aos turistas do mundo inteiro a visita ao principal destino turístico cearense.

“Sou pernambucana com muito orgulho, natural de Caruaru, a terra do forró, mas há 30 anos moro no Ceará e hoje represento o turismo desta grande e magnífica cidade que tem este ícone internacional: a vila de Jericoacoara. Então queria convidar vocês a conhecer as belezas naturais que só esse destino tem. É uma vila preservada de pescadores onde aqui tudo se encontra pé na areia com muitos barzinhos e uma noite incrível com opções de gastronomia desde a mais simples até a mais requintada. Os passeios são os do litoral leste e oeste, cada um com seus lindos atrativos. Jericoacoara é incomparável e estamos aqui de braços abertos com esse carinho, cearense e pernambucano ao mesmo tempo, para receber vocês”, convidou Rosana Lima.

Quanto aos passeios, ambos os lados tem suas belezas. Mas para aproveitar de verdade a região a dica é optar pelos “extremos” que são os mais completos que percorrem mais distância e, consequentemente, mais atrativos diferentes. O extremo oeste passa por mangue seco, cavalo-marinho, fronhas cearenses, Tatajuba, duna encantada e termina na Lagoa da Torta. Já o extremo leste inclui as lagoas do Amâncio, Paraíso, Azul, Árvore da Preguiça e as praias do Preá e da Barrinha, esta última com um por do sol espetacular nas dunas. A agência escolhida foi a Jeri Férias, umas das principais e mais antigas da vila.

Em cada um dos roteiros, existem paradas estratégicas em beach clubs com ótima estrutura. O mais famoso e sofisticado é o Alchymist que dispõe de uma estrutura diferenciada na Lagoa do Paraíso. O badalado estabelecimento, inclusive, está em expansão e com novos projetos (confira na entrevista abaixo). Além dele, no litoral leste, vale destacar o surpreendente Lagun Beach e no oeste o igualmente lindo Laguna Beach. Ambos contam com lagoas artificiais de água cristalina e uma ótima gastronomia.

Claro que para aproveitar bem todas as direções de Jeri é necessário tempo e para isso hospedagem não é problema. O local tem opções para todos os gostos e bolsos, com destaque para o famoso Essenza e o confortável Blue Residence. Bom, enquanto você não vai conhecer ou volta para lá, que tal conferir vídeos mostrando os detalhes dos passeios leste e oeste, dos outros atrativos e das opções de hospedagem? Como falamos, não importa a direção ou a ordem, Jeri sempre surpreende!

ROTEIRO EXTREMO OESTE

ROTEIRO LESTE

HOSPEDAGENS