Canoa Quebrada: um voo de poesia e radicalidade

A praia do litoral leste cearense reúne atividades de parapente, buggy e quadriciclo e uma magia especial que faz com que ela se torne única

O brilho do fim de tarde reluz nos olhos e doura a pele de quem está no céu voando de parapente enquanto a suave brisa do mar logo abaixo beija a imponente falésia cravada pelo icônico desenho de uma meia lua com uma estrela dentro. Parece poesia. E é. Mas também é a mais pura descrição da imagem que se tem quem visita Canoa Quebrada em qualquer entardecer.

Além da radicalidade dos esportes e poesia das paisagens, a praia de Canoa Quebrada, a 163 quilômetros de Fortaleza, no litoral leste cearense, apresenta uma magia única que vem desde o seu surgimento. Imagine um pequeno e simples povoado de pescadores que foi descoberto por cineastas franceses na década de 60 e adotado por hippies em 70. O resultado foi um inusitado e rico choque de culturas que até hoje é sentido nas ruas, onde se escuta sotaques do mundo inteiro misturados com o típico cearense.

Mas as influências internacionais não param por ai. A própria origem do nome vem da lenda de uma embarcação portuguesa que ao chegar na praia foi danificada e deixada com os índios. Já o “logotipo” da praia dizem que surgiu da visita de um casal do Paquistão que encantado com o local teria encomendado ao artesão Chico Eliziário uma peça com o desenho de uma meia lua e uma estrela em um casco de tartaruga. Alguns acreditam que teria sido criado por um muçulmano que fazia parte de uma equipe de filmagem francesa e outros que foi obra de um arquiteto local. O que importa é que a praia de tão marcante ganhou sua própria marca, estampada em todas as partes, inclusive nas falésias.

Canoa Quebrada faz parte do município de Aracati que na língua tupi significa “bons ventos” e foram eles que fizeram da praia um local perfeito para a prática do parapente. De acordo com os habitantes, o esporte começou a ser praticado em 1986 e desde então se tornou outra marca registrada da praia. Considerada a capital do voo livre no litoral leste cearense, Canoa Quebrada oferece diariamente a experiência para turistas em voos duplos com instrutores experientes. A atividade aerodesportiva é regulamentada pela Confederação Brasileira de Voo Livre conferindo segurança à atividade. É realmente uma experiência única admirar do céu a beleza da praia, passando bem perto das falésias com o símbolo do local estampado.

Além do ar, Canoa Quebrada oferece muita aventura na terra em passeios de buggy, entre eles o de Ponta Negra que passa pelo Refúgio Dourado que além de esculturas gigantes também oferece restaurante e hospedagem. Existem também passeios de quadriciclo, como os ofertados pela Arriégua Adventure, com destaque para o do entardecer no parque eólico.



Durante a noite, o endereço certo é a famosa Broadway (mais uma prova da influência estrangeira), a principal rua que concentra os melhores bares e restaurantes, com destaque para o Café Habana, Jubileu e Pátio Grill. Ao longo do dia, há diversas opções de locais onde se divertir e comer, como o Chega Mais Beach, o Positano Lounge e o Paraíso Arriégua.

Para curtir bem Canoa Quebrada a dica é ficar no mínimo três dias e para isso ela oferece diversas opções de hospedagem, de todos os portes e estilos. Entre as mais indicadas estão a Latitude, Poozendin, Jardim dos Orixás e Positano Beach Village. Ou seja, a praia tem onde ficar, comer e se divertir. Só basta ir e sentir a magia única do lugar, onde a poesia e o radical se unem.

