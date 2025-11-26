Suzano x Praia Clube hoje (26) ao vivo: onde assistir e horário da Superliga Masculina
Equipe suzanense busca estabilidade para se manter no pelotão intermediário da competição; Praia Clube entra no confronto como líder isolado
Clique aqui e escute a matéria
Suzano e Praia Clube se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena Suzano, em compromisso válido pela sétima rodada da Superliga masculina.
O time suzanense aparece na sexta colocação da tabela, com 10 pontos conquistados em seis partidas, acumulando três vitórias e três derrotas.
A equipe busca estabilidade para se manter no pelotão intermediário da competição.
O Praia Clube chega como líder isolado. O elenco mineiro soma 21 pontos, venceu todos os seus oito jogos até aqui e sustenta a melhor campanha geral, com nenhum tropeço na temporada.
O Suzano vive oscilação, alternando bons resultados com derrotas que impediram a aproximação do G-4.
O clube tem 12 sets vencidos e 11 perdidos, além de 516 pontos marcados e 511 sofridos, demonstrando equilíbrio nas partidas.
Já o Praia Clube apresenta desempenho dominante. São 24 sets a favor, nenhum contra, com 762 pontos marcados e 677 sofridos.
Onde assistir Suzano x Praia Clube ao vivo
A partida terá transmissão pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Confederação Brasileira de Vôlei, que exibe jogos da Superliga masculina e outras competições nacionais em tempo real.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Artilheiros da competição em quadra
O Praia Clube conta com dois atletas no top-10 de pontuação da liga. Franco aparece na vice-liderança, com 139 pontos, enquanto Paulo figura na décima posição, somando 105 pontos.
Do lado do Suzano, o destaque é Guilherme Sabino, que ocupa o sexto lugar, acumulando 111 pontos até o momento.
Ficha Técnica de Suzano x Praia Clube
- Competição: Superliga masculina – 7ª rodada
- Local: Arena Suzano, Suzano (SP)
- Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: VBTV (streaming)
Calendário de jogos da 7ª rodada
- Guarulhos 3 x 2 Goiás
- Suzano x Praia Clube – 26/11, às 18h30
- São José dos Campos x Cruzeiro – 26/11, às 18h30
- Itambé Minas x Vôlei Renata – 26/11, às 21h
- Joinville x Monte Carmelo – 29/11, às 18h30
- SESI-Bauru x JF Vôlei – 29/11, às 21h
SESI-BAURU 2 X 3 PRAIA CLUBE | MELHORES MOMENTOS