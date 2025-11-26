fechar
Volei | Notícia

Suzano x Praia Clube hoje (26) ao vivo: onde assistir e horário da Superliga Masculina

Equipe suzanense busca estabilidade para se manter no pelotão intermediário da competição; Praia Clube entra no confronto como líder isolado

Por Thiago Seabra Publicado em 26/11/2025 às 9:28
Imagem dos jogadores do Praia Clube na Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Praia Clube na Superliga Masculina - Praia Clube / Bruno Cunha

Clique aqui e escute a matéria

Suzano e Praia Clube se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena Suzano, em compromisso válido pela sétima rodada da Superliga masculina.

O time suzanense aparece na sexta colocação da tabela, com 10 pontos conquistados em seis partidas, acumulando três vitórias e três derrotas.

A equipe busca estabilidade para se manter no pelotão intermediário da competição.

O Praia Clube chega como líder isolado. O elenco mineiro soma 21 pontos, venceu todos os seus oito jogos até aqui e sustenta a melhor campanha geral, com nenhum tropeço na temporada.

O Suzano vive oscilação, alternando bons resultados com derrotas que impediram a aproximação do G-4.

O clube tem 12 sets vencidos e 11 perdidos, além de 516 pontos marcados e 511 sofridos, demonstrando equilíbrio nas partidas.

Já o Praia Clube apresenta desempenho dominante. São 24 sets a favor, nenhum contra, com 762 pontos marcados e 677 sofridos.

Leia Também

Onde assistir Suzano x Praia Clube ao vivo

A partida terá transmissão pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Confederação Brasileira de Vôlei, que exibe jogos da Superliga masculina e outras competições nacionais em tempo real.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Artilheiros da competição em quadra

O Praia Clube conta com dois atletas no top-10 de pontuação da liga. Franco aparece na vice-liderança, com 139 pontos, enquanto Paulo figura na décima posição, somando 105 pontos.

Do lado do Suzano, o destaque é Guilherme Sabino, que ocupa o sexto lugar, acumulando 111 pontos até o momento.

Ficha Técnica de Suzano x Praia Clube

  • Competição: Superliga masculina – 7ª rodada
  • Local: Arena Suzano, Suzano (SP)
  • Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: VBTV (streaming)

Calendário de jogos da 7ª rodada

  • Guarulhos 3 x 2 Goiás
  • Suzano x Praia Clube – 26/11, às 18h30
  • São José dos Campos x Cruzeiro – 26/11, às 18h30
  • Itambé Minas x Vôlei Renata – 26/11, às 21h
  • Joinville x Monte Carmelo – 29/11, às 18h30
  • SESI-Bauru x JF Vôlei – 29/11, às 21h

SESI-BAURU 2 X 3 PRAIA CLUBE | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Itambé Minas x Vôlei Renata hoje (26) pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário
VOLEI MASCULINO

Itambé Minas x Vôlei Renata hoje (26) pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário
Tabela de classificação da Superliga Masculina: 7ª rodada começa nesta terça (25); confira jogos
VOLEI MASCULINO

Tabela de classificação da Superliga Masculina: 7ª rodada começa nesta terça (25); confira jogos

Compartilhe

Tags