Suzano x Praia Clube hoje (26) ao vivo: onde assistir e horário da Superliga Masculina

Equipe suzanense busca estabilidade para se manter no pelotão intermediário da competição; Praia Clube entra no confronto como líder isolado

Suzano e Praia Clube se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena Suzano, em compromisso válido pela sétima rodada da Superliga masculina.

O time suzanense aparece na sexta colocação da tabela, com 10 pontos conquistados em seis partidas, acumulando três vitórias e três derrotas.

A equipe busca estabilidade para se manter no pelotão intermediário da competição.

O Praia Clube chega como líder isolado. O elenco mineiro soma 21 pontos, venceu todos os seus oito jogos até aqui e sustenta a melhor campanha geral, com nenhum tropeço na temporada.

O Suzano vive oscilação, alternando bons resultados com derrotas que impediram a aproximação do G-4.

O clube tem 12 sets vencidos e 11 perdidos, além de 516 pontos marcados e 511 sofridos, demonstrando equilíbrio nas partidas.

Já o Praia Clube apresenta desempenho dominante. São 24 sets a favor, nenhum contra, com 762 pontos marcados e 677 sofridos.

Onde assistir Suzano x Praia Clube ao vivo

A partida terá transmissão pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Confederação Brasileira de Vôlei, que exibe jogos da Superliga masculina e outras competições nacionais em tempo real.

Artilheiros da competição em quadra



O Praia Clube conta com dois atletas no top-10 de pontuação da liga. Franco aparece na vice-liderança, com 139 pontos, enquanto Paulo figura na décima posição, somando 105 pontos.

Do lado do Suzano, o destaque é Guilherme Sabino, que ocupa o sexto lugar, acumulando 111 pontos até o momento.

Ficha Técnica de Suzano x Praia Clube

Competição: Superliga masculina – 7ª rodada

Superliga masculina – 7ª rodada Local: Arena Suzano, Suzano (SP)

Arena Suzano, Suzano (SP) Data: 26/11/2025 (quarta-feira)

26/11/2025 (quarta-feira) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Transmissão: VBTV (streaming)

Calendário de jogos da 7ª rodada

Guarulhos 3 x 2 Goiás

Suzano x Praia Clube – 26/11, às 18h30

São José dos Campos x Cruzeiro – 26/11, às 18h30

Itambé Minas x Vôlei Renata – 26/11, às 21h

Joinville x Monte Carmelo – 29/11, às 18h30

SESI-Bauru x JF Vôlei – 29/11, às 21h

