fechar
Volei | Notícia

Praia Clube x Mackenzie ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da 7ª rodada da Superliga Feminina

Clube de Uberlândia tenta manter regularidade na competição após conquistar quatro triunfos nas primeiras sete rodadas; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 25/11/2025 às 10:34
Jogadoras do Praia Clube na Superliga Feminina
Jogadoras do Praia Clube na Superliga Feminina - GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Clique aqui e escute a matéria

Dentil/Praia Clube e Batavo Mackenzie duelam nesta terça-feira (25/11), às 18h30, pela 7ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26. A partida será disputada no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG).

O encontro mineiro coloca frente a frente equipes que já mediram forças recentemente. Em 2 de outubro, pelo Campeonato Mineiro, o time uberlandense levou a melhor por 3 sets a 1.

Na classificação nacional, o Praia aparece em quinto lugar, somando 12 pontos após quatro vitórias em sete jogos. O Mackenzie está na oitava posição, com seis pontos em seis partidas disputadas.

O clube de Uberlândia tenta manter regularidade na competição após conquistar quatro triunfos nas primeiras sete rodadas.

Leia Também

Jogando em casa e com apoio da torcida, o grupo busca somar novos pontos para se aproximar do grupo de cima da tabela.

Do outro lado, o Mackenzie entra na rodada tentando subir posições.

A equipe soma seis pontos em seis compromissos e procura reencontrar um bom ritmo para se firmar na parte intermediária da classificação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir ao vivo

O confronto mineiro terá transmissão exclusiva pela VBTV, que exibirá o jogo em seu serviço de streaming para todo o país, permitindo que os torcedores acompanhem cada lance da 7ª rodada da Superliga.

A VBTV é a plataforma oficial de streaming da CBV permitirá acompanhar as partidas ao vivo pelo computador, celular ou smart TV.

Ficha Técnica do confronto

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 7ª rodada
  • Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
  • Data: 25/11 (terça-feira)
  • Horário: 18h30
  • Transmissão: VBTV

PRAIA CLUBE 3 X 1 BRASÍLIA | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada
VOLEI FEMININO

Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja próximos jogos da 7ª rodada
Fluminense x Barueri ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei
VOLEI FEMININO

Fluminense x Barueri ao vivo hoje (24): onde assistir e horário da Superliga Feminina de Vôlei

Compartilhe

Tags