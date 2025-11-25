Praia Clube x Mackenzie ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da 7ª rodada da Superliga Feminina
Clube de Uberlândia tenta manter regularidade na competição após conquistar quatro triunfos nas primeiras sete rodadas; confira detalhes
Dentil/Praia Clube e Batavo Mackenzie duelam nesta terça-feira (25/11), às 18h30, pela 7ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26. A partida será disputada no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG).
O encontro mineiro coloca frente a frente equipes que já mediram forças recentemente. Em 2 de outubro, pelo Campeonato Mineiro, o time uberlandense levou a melhor por 3 sets a 1.
Na classificação nacional, o Praia aparece em quinto lugar, somando 12 pontos após quatro vitórias em sete jogos. O Mackenzie está na oitava posição, com seis pontos em seis partidas disputadas.
Jogando em casa e com apoio da torcida, o grupo busca somar novos pontos para se aproximar do grupo de cima da tabela.
Do outro lado, o Mackenzie entra na rodada tentando subir posições.
A equipe soma seis pontos em seis compromissos e procura reencontrar um bom ritmo para se firmar na parte intermediária da classificação.
Onde assistir ao vivo
O confronto mineiro terá transmissão exclusiva pela VBTV, que exibirá o jogo em seu serviço de streaming para todo o país, permitindo que os torcedores acompanhem cada lance da 7ª rodada da Superliga.
A VBTV é a plataforma oficial de streaming da CBV permitirá acompanhar as partidas ao vivo pelo computador, celular ou smart TV.
Ficha Técnica do confronto
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 7ª rodada
- Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
- Data: 25/11 (terça-feira)
- Horário: 18h30
- Transmissão: VBTV
