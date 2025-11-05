fechar
Volei | Notícia

Osasco x Mackenzie: onde assistir ao vivo à Superliga Feminina e horário

Osasco começa forte e tenta se firmar entre as favoritas. Mackenzie busca evolução, alterna resultados e segue competitivo na Superliga.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/11/2025 às 15:32
Imagem da equipe da Mackenzie comemorando ponto
Imagem da equipe da Mackenzie comemorando ponto - Felipe Wiira/Sesi-SP

Osasco e Mackenzie se enfrentam na próxima sexta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Professor José Liberatti, na cidade de Osasco, em São Paulo, Minas Gerais, pela 4ª rodada da Superliga Feminina 2025/26.

Como chegam as equipes?

O Osasco faz um início de temporada forte, mantendo bom rendimento dentro de casa e buscando se firmar entre os candidatos ao título.

Já o Mackenzie chega em busca de recuperação e evolução na competição. A equipe mineira alternou resultados nas primeiras rodadas, mas demonstra competitividade e aposta no crescimento ao longo da Superliga.

Onde assisir ao vivo?

O confronto entre Osasco e Mackenzie contará com transmissão ao vivo pelo streaming oficial da competição, a VBTV.

Ficha de jogo

  • Data: Sexta-feira, 7 de fevereiro
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio Prof. José Liberatti — Osasco-SP
  • Onde assistir: VBTV (streaming da Superliga)

