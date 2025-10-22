Guarulhos x Minas na Superliga Masculina de Vôlei: veja onde assistir e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Superliga Masculina começou nesta terça-feira (21), reunindo as 12 melhores equipes do vôlei nacional. A fase classificatória terá 11 rodadas.

Nesta quinta-feira (23/10), o Minas enfrenta o Guarulhos a partir das 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, pela primeira rodada da competição.

O Minas chega à Superliga após passar por uma grande reformulação no elenco, com seis novas contratações e saídas importantes, como as de Isac, Paulo e do líbero Maique.

A equipe disputou duas finais neste início de temporada ( Campeonato Mineiro e da Supercopa do Brasil), mas acabou derrotada pelo Cruzeiro em ambas.

Maior campeão da Superliga ao lado da Raposa, com nove títulos, o clube busca encerrar o jejum que dura desde 2006/07.

Onde assistir ao vivo?

O duelo entre Guarulhos e Minas, pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei, será transmitido exclusivamente pela VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB).

Leia Também Tabela da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26: veja a classificação atualizada

Ficha de jogo

Data: Quinta-feira, 23 de outubro

Quinta-feira, 23 de outubro Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP)

Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP) Competição: 1ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26

1ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 Onde assistir: VBTV

Elencos

Minas

Centrais: Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen e Matheus Dobkowski

Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen e Matheus Dobkowski Ponteiros: Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas e Diogo dos Anjos

Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas e Diogo dos Anjos Opostos: Abouba e Samuel Neufeld

Abouba e Samuel Neufeld Levantadores: Javad Karimi e Gustavo Orlando

Javad Karimi e Gustavo Orlando Líbero: Rogerinho

Guarulhos