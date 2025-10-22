Guarulhos x Minas na Superliga Masculina de Vôlei: veja onde assistir e horário
A Superliga Masculina começou nesta terça-feira (21), reunindo as 12 melhores equipes do vôlei nacional. A fase classificatória terá 11 rodadas.
Nesta quinta-feira (23/10), o Minas enfrenta o Guarulhos a partir das 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, pela primeira rodada da competição.
O Minas chega à Superliga após passar por uma grande reformulação no elenco, com seis novas contratações e saídas importantes, como as de Isac, Paulo e do líbero Maique.
A equipe disputou duas finais neste início de temporada ( Campeonato Mineiro e da Supercopa do Brasil), mas acabou derrotada pelo Cruzeiro em ambas.
Maior campeão da Superliga ao lado da Raposa, com nove títulos, o clube busca encerrar o jejum que dura desde 2006/07.
Onde assistir ao vivo?
O duelo entre Guarulhos e Minas, pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei, será transmitido exclusivamente pela VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB).
Ficha de jogo
- Data: Quinta-feira, 23 de outubro
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP)
- Competição: 1ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26
- Onde assistir: VBTV
Elencos
Minas
- Centrais: Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen e Matheus Dobkowski
- Ponteiros: Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas e Diogo dos Anjos
- Opostos: Abouba e Samuel Neufeld
- Levantadores: Javad Karimi e Gustavo Orlando
- Líbero: Rogerinho
Guarulhos
- Centrais: Álvaros, Pedro, Henrique Guedes, Guga
- Ponteiros: Manu Armoa, Bryan e Machado
- Oposto: Guilherme Araújo
- Levantadores: Sandro, Celso Júnior e Dudu
- Líberos: Maique e Lucas Oishi