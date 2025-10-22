fechar
Volei | Notícia

Guarulhos x Minas na Superliga Masculina de Vôlei: veja onde assistir e horário

A Superliga Masculina começou nesta terça-feira (21), reunindo as 12 melhores equipes do vôlei nacional. A fase classificatória terá 11 rodadas.

Por João Victor Tavarese Publicado em 22/10/2025 às 17:20
Imagem dos jogadores do Itambé Minas em confronto diante do Guarulhos
Imagem dos jogadores do Itambé Minas em confronto diante do Guarulhos - Mauro Horita / Vôlei Guarulhos

Nesta quinta-feira (23/10), o Minas enfrenta o Guarulhos a partir das 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, pela primeira rodada da competição.

O Minas chega à Superliga após passar por uma grande reformulação no elenco, com seis novas contratações e saídas importantes, como as de Isac, Paulo e do líbero Maique.

A equipe disputou duas finais neste início de temporada ( Campeonato Mineiro e da Supercopa do Brasil), mas acabou derrotada pelo Cruzeiro em ambas.

Maior campeão da Superliga ao lado da Raposa, com nove títulos, o clube busca encerrar o jejum que dura desde 2006/07.

Onde assistir ao vivo?

O duelo entre Guarulhos e Minas, pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei, será transmitido exclusivamente pela VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB).

Leia Também

Ficha de jogo

  • Data: Quinta-feira, 23 de outubro
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP)
  • Competição: 1ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26
  • Onde assistir: VBTV

Elencos

Minas

  • Centrais: Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen e Matheus Dobkowski
  • Ponteiros: Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas e Diogo dos Anjos
  • Opostos: Abouba e Samuel Neufeld
  • Levantadores: Javad Karimi e Gustavo Orlando
  • Líbero: Rogerinho

Guarulhos

  • Centrais: Álvaros, Pedro, Henrique Guedes, Guga
  • Ponteiros: Manu Armoa, Bryan e Machado
  • Oposto: Guilherme Araújo
  • Levantadores: Sandro, Celso Júnior e Dudu
  • Líberos: Maique e Lucas Oishi

