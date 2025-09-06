Brasil x Japão ao vivo: horário e onde assistir disputa do bronze no Mundial de Vôlei Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seleção brasileira joga pela medalha de bronze neste domingo (7), às 5h30, contra o Japão; saiba onde assistir ao vivo ao duelo do Mundial de Vôlei

Após derrota para a Itália na semifinal, o Brasil volta à quadra neste domingo (7) para disputar o terceiro lugar do Mundial de Vôlei Feminino 2025. A partida contra o Japão está marcada para 5h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.

O Japão chega à disputa do bronze após perder para a Turquia na semifinal por 3 sets a 1. O Brasil, por sua vez, busca encerrar a competição no pódio após boa campanha na competição como um todo.

Na semifinal, um duelo de gigante contra a Itália. Derrota por 3x2, com direito a muito sofrimento no tie-break. O Brasil chegou a estar vencendo o jogo por 2x1, mas viu a Itália virar em um quinto set muito dramático, onde a Itália venceu por 15x13.

Caminho do Brasil no Mundial de Vôlei

Brasil 3x0 Grécia

Brasil 3x2 França

Brasil 3x0 Porto Rico

Brasil 3x1 República Dominicana

Brasil 3x0 França

Brasil 2x3 Itália – semifinal

Ficha da disputa do bronze