Brasil x Japão ao vivo: horário e onde assistir disputa do bronze no Mundial de Vôlei Feminino
Seleção brasileira joga pela medalha de bronze neste domingo (7), às 5h30, contra o Japão; saiba onde assistir ao vivo ao duelo do Mundial de Vôlei
Após derrota para a Itália na semifinal, o Brasil volta à quadra neste domingo (7) para disputar o terceiro lugar do Mundial de Vôlei Feminino 2025. A partida contra o Japão está marcada para 5h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.
O Japão chega à disputa do bronze após perder para a Turquia na semifinal por 3 sets a 1. O Brasil, por sua vez, busca encerrar a competição no pódio após boa campanha na competição como um todo.
Na semifinal, um duelo de gigante contra a Itália. Derrota por 3x2, com direito a muito sofrimento no tie-break. O Brasil chegou a estar vencendo o jogo por 2x1, mas viu a Itália virar em um quinto set muito dramático, onde a Itália venceu por 15x13.
Caminho do Brasil no Mundial de Vôlei
- Brasil 3x0 Grécia
- Brasil 3x2 França
- Brasil 3x0 Porto Rico
- Brasil 3x1 República Dominicana
- Brasil 3x0 França
- Brasil 2x3 Itália – semifinal
Ficha da disputa do bronze
- Partida: Brasil x Japão – terceiro lugar
- Data: Domingo, 7 de setembro de 2025
- Horário: 5h30 (de Brasília)
- Transmissão ao vivo: ESPN, SporTV e Disney+