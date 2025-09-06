fechar
Volei | Notícia

Brasil x Japão ao vivo: horário e onde assistir disputa do bronze no Mundial de Vôlei Feminino

Seleção brasileira joga pela medalha de bronze neste domingo (7), às 5h30, contra o Japão; saiba onde assistir ao vivo ao duelo do Mundial de Vôlei

Por Thiago Wagner Publicado em 06/09/2025 às 12:12 | Atualizado em 06/09/2025 às 12:31
sabelle Haak, oposta sueca, no Mundial de Vôlei Feminino 2025
sabelle Haak, oposta sueca, no Mundial de Vôlei Feminino 2025 - Foto: Divulgação, FIVB

Após derrota para a Itália na semifinal, o Brasil volta à quadra neste domingo (7) para disputar o terceiro lugar do Mundial de Vôlei Feminino 2025. A partida contra o Japão está marcada para 5h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.

O Japão chega à disputa do bronze após perder para a Turquia na semifinal por 3 sets a 1. O Brasil, por sua vez, busca encerrar a competição no pódio após boa campanha na competição como um todo.

Na semifinal, um duelo de gigante contra a Itália. Derrota por 3x2, com direito a muito sofrimento no tie-break. O Brasil chegou a estar vencendo o jogo por 2x1, mas viu a Itália virar em um quinto set muito dramático, onde a Itália venceu por 15x13.

Caminho do Brasil no Mundial de Vôlei

  • Brasil 3x0 Grécia
  • Brasil 3x2 França
  • Brasil 3x0 Porto Rico
  • Brasil 3x1 República Dominicana
  • Brasil 3x0 França
  • Brasil 2x3 Itália – semifinal

Ficha da disputa do bronze

  • Partida: Brasil x Japão – terceiro lugar
  • Data: Domingo, 7 de setembro de 2025
  • Horário: 5h30 (de Brasília)
  • Transmissão ao vivo: ESPN, SporTV e Disney+

Leia também

Transmissão Brasil x Itália ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Mundial de Vôlei

Transmissão Brasil x Itália ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Se o Brasil perder para a Itália, está fora do Mundial de Vôlei Feminino? Entenda
Mundial de Vôlei

Se o Brasil perder para a Itália, está fora do Mundial de Vôlei Feminino? Entenda

Compartilhe

Tags