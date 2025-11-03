fechar
Sport | Notícia

Sport contará com retorno de titular importante contra o Juventude

Leão da Ilha disputará o segundo jogo no Brasileirão sob o comando de César Lucena. Na partida anterior, equipe foi derrotada pelo Flamengo, por 3 a 0

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 17:44
César Lucena, auxiliar técnico do Sport
César Lucena, auxiliar técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

O Sport se prepara para encarar o Juventude, em duelo que será disputado na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será realizado na próxima quarta-feira (03), às 19h00 (horário de Brasília). O Leão da Ilha seguirá sob o comando de César Lucena, que assume o time, de maneira interina, até o final de 2025.

Na rodada anterior, o time pernambucano foi derrotado pelo Flamengo, em atuação apática, pelo placar de 3 a 0.

Sport terá retorno de titular contra o Juventude

Desfalque na rodada anterior, o meia Matheusinho será opção para César Lucena. Expulso contra o Mirassol, o atleta cumpriu suspensão e está de volta ao time.

Autor dos gols que garantiram as duas únicas vitórias da equipe rubro-negra no Brasileirão, contra Grêmio e Corinthians, o jogador deve retornar ao time titular.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por outro lado, o time pode ter, novamente, o desfalque do zagueiro e capitão Rafael Thyere, que sofreu um estiramento no adutor e ficou de fora do último jogo.

Caso o defensor fique novamente de fora, Lucas Kal deve ser seu substituto na zaga. No ataque, Léo Pereira pode ser o jogador "sacado" para a entrada de Matheusinho.

Praticamente rebaixado para a Série B, o Sport está na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos conquistados. Por outro lado, o Juventude também está no Z-4, onde ocupa a penúltima colocação, com 26 pontos.

Leia também

Quem é Riquelme? Conheça a joia que pode ser a nova venda milionária do Sport
Riquelme

Quem é Riquelme? Conheça a joia que pode ser a nova venda milionária do Sport
Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags