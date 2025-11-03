Sport contará com retorno de titular importante contra o Juventude

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão da Ilha disputará o segundo jogo no Brasileirão sob o comando de César Lucena. Na partida anterior, equipe foi derrotada pelo Flamengo, por 3 a 0

O Sport se prepara para encarar o Juventude, em duelo que será disputado na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será realizado na próxima quarta-feira (03), às 19h00 (horário de Brasília). O Leão da Ilha seguirá sob o comando de César Lucena, que assume o time, de maneira interina, até o final de 2025.

Na rodada anterior, o time pernambucano foi derrotado pelo Flamengo, em atuação apática, pelo placar de 3 a 0.

Sport terá retorno de titular contra o Juventude

Desfalque na rodada anterior, o meia Matheusinho será opção para César Lucena. Expulso contra o Mirassol, o atleta cumpriu suspensão e está de volta ao time.

Autor dos gols que garantiram as duas únicas vitórias da equipe rubro-negra no Brasileirão, contra Grêmio e Corinthians, o jogador deve retornar ao time titular.

Por outro lado, o time pode ter, novamente, o desfalque do zagueiro e capitão Rafael Thyere, que sofreu um estiramento no adutor e ficou de fora do último jogo.

Caso o defensor fique novamente de fora, Lucas Kal deve ser seu substituto na zaga. No ataque, Léo Pereira pode ser o jogador "sacado" para a entrada de Matheusinho.

Praticamente rebaixado para a Série B, o Sport está na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos conquistados. Por outro lado, o Juventude também está no Z-4, onde ocupa a penúltima colocação, com 26 pontos.