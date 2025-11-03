fechar
Sport | Notícia

Sport atrasa parcelas de pagamento da rescisão com António Oliveira

Técnico português deixou o Leão da Ilha em junho. Clube definiu pagamento em 10 parcelas, mas alega "problemas de fluxo de caixa" ao justificar atraso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 17:11
António Oliveira em treinamento no CT José de Andrade Médicis
António Oliveira em treinamento no CT José de Andrade Médicis - (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport está em débito com as parcelas relativas ao pagamento da rescisão de contrato do ex-treinador da equipe, Antônio Oliveira.

O atraso foi confirmado pelo repórter Antônio Gabriel, no programa Bola Rolando com Ednaldo Santos, da Rádio Jornal.

Demitido no último mês de junho, o comandante português irá receber, ao todo, mais de R$ 3 milhões, em dez parcelas.

Apenas a primeira parcela foi paga até o momento. O Sport alega um "problema de fluxo de caixa" para justificar o fato dos valores devidos não serem devidamente pagos.

Além disso, o Sport também atrasou os salários dos dois últimos meses, junto ao atual elenco.

Antônio Oliveira treinou o Sport durante apenas quatro partidas. O português assumiu o cargo no dia 9 de maio e foi demitido no dia 4 de junho.

Ao todo, o técnico sofreu três derrotas pelo Leão da Ilha, e conquistou apenas um empate.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sport mudou de técnico diversas vezes em 2025

António Oliveira foi apenas um dos quatro técnicos que comandaram o Sport ao longo de 2025. O Leão da Ilha iniciou o ano sob o comando de Pepa, prestigiado após garantir o acesso à Série A.

Demitido em maio, Pepa foi substituído pelo conterrâneo, que ficou apenas um mês na equipe pernambucana.

Após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o time passou a ser comandado por Daniel Paulista, que deixou o time no final de outubro. Até o final da Série A, o Leão da Ilha será comandado pelo interino César Lucena.

Leia também

Quem é Riquelme? Conheça a joia que pode ser a nova venda milionária do Sport
Riquelme

Quem é Riquelme? Conheça a joia que pode ser a nova venda milionária do Sport
Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags