Sport atrasa parcelas de pagamento da rescisão com António Oliveira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Técnico português deixou o Leão da Ilha em junho. Clube definiu pagamento em 10 parcelas, mas alega "problemas de fluxo de caixa" ao justificar atraso

O Sport está em débito com as parcelas relativas ao pagamento da rescisão de contrato do ex-treinador da equipe, Antônio Oliveira.

O atraso foi confirmado pelo repórter Antônio Gabriel, no programa Bola Rolando com Ednaldo Santos, da Rádio Jornal.

Demitido no último mês de junho, o comandante português irá receber, ao todo, mais de R$ 3 milhões, em dez parcelas.

Apenas a primeira parcela foi paga até o momento. O Sport alega um "problema de fluxo de caixa" para justificar o fato dos valores devidos não serem devidamente pagos.

Além disso, o Sport também atrasou os salários dos dois últimos meses, junto ao atual elenco.

Antônio Oliveira treinou o Sport durante apenas quatro partidas. O português assumiu o cargo no dia 9 de maio e foi demitido no dia 4 de junho.

Ao todo, o técnico sofreu três derrotas pelo Leão da Ilha, e conquistou apenas um empate.

Sport mudou de técnico diversas vezes em 2025

António Oliveira foi apenas um dos quatro técnicos que comandaram o Sport ao longo de 2025. O Leão da Ilha iniciou o ano sob o comando de Pepa, prestigiado após garantir o acesso à Série A.

Demitido em maio, Pepa foi substituído pelo conterrâneo, que ficou apenas um mês na equipe pernambucana.

Após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o time passou a ser comandado por Daniel Paulista, que deixou o time no final de outubro. Até o final da Série A, o Leão da Ilha será comandado pelo interino César Lucena.