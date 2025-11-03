Bahia provoca Sport após convocação de Luciano Juba para a Seleção: "Frete grátis"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador revelado pelo Leão da Ilha foi chamado pela Amarelinha pela primeira vez. Lateral-esquerdo deixou o clube pernambucano de graça, em 2023

Após a convocação do lateral-esquerdo Luciano Juba para a Seleção Brasileira, o Bahia, atual clube do atleta, aproveitou para provocar o Sport.

Em postagem no "X" (antigo Twitter), o Tricolor de Aço afirmou que Juba é "Frete grátis e Seleção", relembrando que o jogador foi contratado sem custos, ao assinar pré-contrato em 2023.

Juba deixou o Sport em 2023

Revelado pela equipe rubro-negra, onde era destaque, atuando como ponta, Luciano Juba deixou o clube pernambucano em setembro de 2023, após assinar pré-contrato com o Esquadrão.

Na ocasião, o jogador não rendeu nenhum lucro ao Leão da Ilha, já que o time optou por não vendê-lo antecipadamente, apesar de ter recebido propostas para sua ida antecipada à Fonte Nova.

À época, o Sport brigava pelo acesso à Série A. No entanto, após sua saída, o Leão caiu de rendimento e ficou em sétimo lugar ao final da competição.

Nascido em Serra Talhada, Juba marcou 31 gols e concedeu 28 assistências pela equipe rubro-negra, em 156 partidas disputadas.

Após sua ida ao Bahia, o jogador se consolidou na lateral-esquerda, posição em que iniciou sua trajetória como profissional. Em 2025, Juba balançou as redes seis vezes, além de oito assistências concedidas.

Confira a lista completa da Seleção Brasileira

Goleiros:

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahce)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (PSG)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

Meias:

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: