Bahia provoca Sport após convocação de Luciano Juba para a Seleção: "Frete grátis"
Jogador revelado pelo Leão da Ilha foi chamado pela Amarelinha pela primeira vez. Lateral-esquerdo deixou o clube pernambucano de graça, em 2023
Após a convocação do lateral-esquerdo Luciano Juba para a Seleção Brasileira, o Bahia, atual clube do atleta, aproveitou para provocar o Sport.
Em postagem no "X" (antigo Twitter), o Tricolor de Aço afirmou que Juba é "Frete grátis e Seleção", relembrando que o jogador foi contratado sem custos, ao assinar pré-contrato em 2023.Juba deixou o Sport em 2023
Revelado pela equipe rubro-negra, onde era destaque, atuando como ponta, Luciano Juba deixou o clube pernambucano em setembro de 2023, após assinar pré-contrato com o Esquadrão.
Na ocasião, o jogador não rendeu nenhum lucro ao Leão da Ilha, já que o time optou por não vendê-lo antecipadamente, apesar de ter recebido propostas para sua ida antecipada à Fonte Nova.
À época, o Sport brigava pelo acesso à Série A. No entanto, após sua saída, o Leão caiu de rendimento e ficou em sétimo lugar ao final da competição.
Nascido em Serra Talhada, Juba marcou 31 gols e concedeu 28 assistências pela equipe rubro-negra, em 156 partidas disputadas.
Após sua ida ao Bahia, o jogador se consolidou na lateral-esquerda, posição em que iniciou sua trajetória como profissional. Em 2025, Juba balançou as redes seis vezes, além de oito assistências concedidas.
Confira a lista completa da Seleção Brasileira
Goleiros:
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahce)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensores:
- Alex Sandro (Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Danilo (Flamengo)
- Éder Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Wesley (Roma)
Meias:
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes:
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Vitor Roque (Palmeiras)