Sport | Notícia

Bahia provoca Sport após convocação de Luciano Juba para a Seleção: "Frete grátis"

Jogador revelado pelo Leão da Ilha foi chamado pela Amarelinha pela primeira vez. Lateral-esquerdo deixou o clube pernambucano de graça, em 2023

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 16:19
Luciano Juba, jogador do Bahia
Luciano Juba, jogador do Bahia - Tiago Caldas/Bahia

Após a convocação do lateral-esquerdo Luciano Juba para a Seleção Brasileira, o Bahia, atual clube do atleta, aproveitou para provocar o Sport.

Em postagem no "X" (antigo Twitter), o Tricolor de Aço afirmou que Juba é "Frete grátis e Seleção", relembrando que o jogador foi contratado sem custos, ao assinar pré-contrato em 2023.

Juba deixou o Sport em 2023

Revelado pela equipe rubro-negra, onde era destaque, atuando como ponta, Luciano Juba deixou o clube pernambucano em setembro de 2023, após assinar pré-contrato com o Esquadrão.

Na ocasião, o jogador não rendeu nenhum lucro ao Leão da Ilha, já que o time optou por não vendê-lo antecipadamente, apesar de ter recebido propostas para sua ida antecipada à Fonte Nova.

À época, o Sport brigava pelo acesso à Série A. No entanto, após sua saída, o Leão caiu de rendimento e ficou em sétimo lugar ao final da competição.

Nascido em Serra Talhada, Juba marcou 31 gols e concedeu 28 assistências pela equipe rubro-negra, em 156 partidas disputadas.

Após sua ida ao Bahia, o jogador se consolidou na lateral-esquerda, posição em que iniciou sua trajetória como profissional. Em 2025, Juba balançou as redes seis vezes, além de oito assistências concedidas.

Confira a lista completa da Seleção Brasileira

Goleiros: 

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahce)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: 

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Danilo (Flamengo)
  • Éder Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)

Meias: 

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: 

  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)

