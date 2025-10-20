O Sport possui uma das piores campanhas da história do Brasileirão? Confira ranking
Leão da Ilha possui apenas 17 pontos no Brasileirão e ocupa a lanterna desde a terceira rodada. Equipe possui chances mínimas de escapar da queda
Após a derrota sofrida diante do Internacional, pelo placar de 2 a 0, o Sport já conta as rodadas até a confirmação do traumático rebaixamento para a Série B.
Lanterna da competição, com apenas 17 pontos conquistados, o time pernambucano jogará apenas para "cumprir tabela" até o final da temporada.
O time está em último lugar desde a terceira rodada e realiza uma das piores campanhas da história da competição.
Desde a adoção do formato de pontos corridos em 2003, a Série A do Brasileirão tem sido palco de campanhas memoráveis tanto pelas conquistas quanto pelas quedas dramáticas. Algumas marcaram negativamente a história com desempenhos abaixo das expectativas.
Piores campanhas da história da Série A
Atualmente, o recorde negativo de pior campanha da história da Série A pertence a Chapecoense, que, em 2021, conquistou apenas 14 pontos no decorrer da competição.
A equipe catarinense venceu apenas um jogo ao longo do campeonato, número já superado pelo Leão da Ilha, que possui duas vitórias.
O América-RN de 2007, conseguiu alcançar apenas 17 pontos, mesma pontuação conquistada pelo Leão da Ilha nos 28 jogos disputados pelo time no Brasileirão, possui a segunda pior campanha da história da Série A.
O clube rubro-negro também busca superar a campanha do Náutico de 2013, que conquistou apenas 20 pontos, na pior performance de um time pernambucano na história da competição.
- Chapecoense (2021) - 15 pontos /13% de aproveitamento
- América-RN (2007) - 17 pontos /15% de aproveitamento
- Náutico (2013) - 20 pontos /17% de aproveitamento
- Juventude (2022) - 22 pontos /19% de aproveitamento
- Paraná (2018) - 23 pontos /20% de aproveitamento
- Botafogo (2020) - 27 pontos /24% de aproveitamento
- Santa Cruz (2006) e América-MG (2016) - 28 pontos /25% de aproveitamento
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1
|Palmeiras
|61
|28
|19
|4
|5
|53
|26
|27
|2
|Flamengo
|61
|28
|18
|7
|3
|56
|15
|41
|3
|Cruzeiro
|56
|29
|16
|8
|5
|42
|21
|21
|4
|Mirassol
|52
|29
|14
|10
|5
|50
|30
|20
|5
|Botafogo
|46
|29
|13
|7
|9
|39
|26
|13
|6
|Bahia
|46
|28
|13
|7
|8
|39
|32
|7
|7
|Fluminense
|41
|27
|12
|5
|10
|35
|33
|2
|8
|São Paulo
|38
|29
|10
|8
|11
|31
|33
|-2
|9
|Vasco da Gama
|36
|28
|10
|6
|12
|44
|41
|3
|10
|Red Bull Bragantino
|36
|28
|10
|6
|12
|34
|43
|-9
|11
|Corinthians
|36
|29
|9
|9
|11
|31
|35
|-4
|12
|Grêmio
|36
|29
|9
|9
|11
|30
|37
|-7
|13
|Ceará
|35
|28
|9
|8
|11
|27
|27
|0
|14
|Internacional
|35
|28
|9
|8
|11
|35
|41
|-6
|15
|Atlético-MG
|33
|28
|8
|9
|11
|26
|32
|-6
|16
|Santos
|31
|27
|8
|7
|12
|28
|39
|-11
|17
|Vitória
|28
|28
|6
|10
|12
|26
|43
|-17
|18
|Fortaleza
|24
|28
|6
|6
|16
|26
|44
|-18
|19
|Juventude
|23
|28
|6
|5
|17
|22
|53
|-31
|20
|Sport Recife
|17
|28
|2
|11
|15
|21
|44
|-23