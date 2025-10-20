O Sport possui uma das piores campanhas da história do Brasileirão? Confira ranking

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão da Ilha possui apenas 17 pontos no Brasileirão e ocupa a lanterna desde a terceira rodada. Equipe possui chances mínimas de escapar da queda

Após a derrota sofrida diante do Internacional, pelo placar de 2 a 0, o Sport já conta as rodadas até a confirmação do traumático rebaixamento para a Série B.

Lanterna da competição, com apenas 17 pontos conquistados, o time pernambucano jogará apenas para "cumprir tabela" até o final da temporada.

O time está em último lugar desde a terceira rodada e realiza uma das piores campanhas da história da competição.

Desde a adoção do formato de pontos corridos em 2003, a Série A do Brasileirão tem sido palco de campanhas memoráveis tanto pelas conquistas quanto pelas quedas dramáticas. Algumas marcaram negativamente a história com desempenhos abaixo das expectativas.

Piores campanhas da história da Série A

Atualmente, o recorde negativo de pior campanha da história da Série A pertence a Chapecoense, que, em 2021, conquistou apenas 14 pontos no decorrer da competição.

A equipe catarinense venceu apenas um jogo ao longo do campeonato, número já superado pelo Leão da Ilha, que possui duas vitórias.

O América-RN de 2007, conseguiu alcançar apenas 17 pontos, mesma pontuação conquistada pelo Leão da Ilha nos 28 jogos disputados pelo time no Brasileirão, possui a segunda pior campanha da história da Série A.

O clube rubro-negro também busca superar a campanha do Náutico de 2013, que conquistou apenas 20 pontos, na pior performance de um time pernambucano na história da competição.

Chapecoense (2021) - 15 pontos /13% de aproveitamento



América-RN (2007) - 17 pontos /15% de aproveitamento



Náutico (2013) - 20 pontos /17% de aproveitamento

Juventude (2022) - 22 pontos /19% de aproveitamento



Paraná (2018) - 23 pontos /20% de aproveitamento



Botafogo (2020) - 27 pontos /24% de aproveitamento



Santa Cruz (2006) e América-MG (2016) - 28 pontos /25% de aproveitamento

