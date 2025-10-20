fechar
O Sport possui uma das piores campanhas da história do Brasileirão? Confira ranking

Leão da Ilha possui apenas 17 pontos no Brasileirão e ocupa a lanterna desde a terceira rodada. Equipe possui chances mínimas de escapar da queda

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/10/2025 às 18:05
Imagem de Internacional x Sport, pelo Brasileirão
Imagem de Internacional x Sport, pelo Brasileirão - Paulo Paiva / Sport Recife.

Após a derrota sofrida diante do Internacional, pelo placar de 2 a 0, o Sport já conta as rodadas até a confirmação do traumático rebaixamento para a Série B.

Lanterna da competição, com apenas 17 pontos conquistados, o time pernambucano jogará apenas para "cumprir tabela" até o final da temporada.

O time está em último lugar desde a terceira rodada e realiza uma das piores campanhas da história da competição.

Desde a adoção do formato de pontos corridos em 2003, a Série A do Brasileirão tem sido palco de campanhas memoráveis tanto pelas conquistas quanto pelas quedas dramáticas. Algumas marcaram negativamente a história com desempenhos abaixo das expectativas.

Piores campanhas da história da Série A

Atualmente, o recorde negativo de pior campanha da história da Série A pertence a Chapecoense, que, em 2021, conquistou apenas 14 pontos no decorrer da competição

A equipe catarinense venceu apenas um jogo ao longo do campeonato, número já superado pelo Leão da Ilha, que possui duas vitórias.

O América-RN de 2007, conseguiu alcançar apenas 17 pontos, mesma pontuação conquistada pelo Leão da Ilha nos 28 jogos disputados pelo time no Brasileirão, possui a segunda pior campanha da história da Série A.

O clube rubro-negro também busca superar a campanha do Náutico de 2013, que conquistou apenas 20 pontos, na pior performance de um time pernambucano na história da competição.

  • Chapecoense (2021) - 15 pontos /13% de aproveitamento
  • América-RN (2007) - 17 pontos /15% de aproveitamento
  • Náutico (2013) - 20 pontos /17% de aproveitamento
  • Juventude (2022) - 22 pontos /19% de aproveitamento
  • Paraná (2018) - 23 pontos /20% de aproveitamento
  • Botafogo (2020) - 27 pontos /24% de aproveitamento
  • Santa Cruz (2006) e América-MG (2016) - 28 pontos /25% de aproveitamento

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
1 Palmeiras 61 28 19 4 5 53 26 27
2 Flamengo 61 28 18 7 3 56 15 41
3 Cruzeiro 56 29 16 8 5 42 21 21
4 Mirassol 52 29 14 10 5 50 30 20
5 Botafogo 46 29 13 7 9 39 26 13
6 Bahia 46 28 13 7 8 39 32 7
7 Fluminense 41 27 12 5 10 35 33 2
8 São Paulo 38 29 10 8 11 31 33 -2
9 Vasco da Gama 36 28 10 6 12 44 41 3
10 Red Bull Bragantino 36 28 10 6 12 34 43 -9
11 Corinthians 36 29 9 9 11 31 35 -4
12 Grêmio 36 29 9 9 11 30 37 -7
13 Ceará 35 28 9 8 11 27 27 0
14 Internacional 35 28 9 8 11 35 41 -6
15 Atlético-MG 33 28 8 9 11 26 32 -6
16 Santos 31 27 8 7 12 28 39 -11
17 Vitória 28 28 6 10 12 26 43 -17
18 Fortaleza 24 28 6 6 16 26 44 -18
19 Juventude 23 28 6 5 17 22 53 -31
20 Sport Recife 17 28 2 11 15 21 44 -23

