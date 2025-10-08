fechar
Sport | Notícia

Atlético-MG x Sport: confira a provável escalação do Leão da Ilha

Confronto será disputado às 19h00 (Horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Duelo marca jogo adiado pela 14ª rodada do Brasileirão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/10/2025 às 14:56
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

Sport visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo adiado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena MRV.

O Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, mas busca a vitória após empate surpreendente diante do Cruzeiro, pelo placar de 1 a 1.

Para o duelo contra a equipe de Belo Horizonte, o técnico Daniel Paulista poderá contar com o lateral-direito Matheus Alexandre, que ficou de fora do último jogo por suspensão.

Por outro lado, o meia Lucas Lima, que não jogou na partida anterior para tratar uma lesão no músculo adutor da coxa direita, também não deve entrar em campo contra o Galo, já que ainda se recupera da contusão.

Confira a provável escalação do Sport para encarar o Atlético-MG

Para o duelo na Arena MRV, Daniel Paulista não deve promover nenhuma mudança na equipe titular. A atuação do time no último jogo agradou o treinador, que manterá a base utilizada na partida anterior.

Portanto, o Sport deve levar à campo a seguinte escalação: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda.

O Sport é o lanterna da Série A, com 16 pontos conquistados. Por outro lado, o Galo está em 15º lugar, com 29 pontos.

