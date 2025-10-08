Atlético-MG x Sport: confira a provável escalação do Leão da Ilha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto será disputado às 19h00 (Horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Duelo marca jogo adiado pela 14ª rodada do Brasileirão

O Sport visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo adiado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena MRV.

O Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, mas busca a vitória após empate surpreendente diante do Cruzeiro, pelo placar de 1 a 1.

Para o duelo contra a equipe de Belo Horizonte, o técnico Daniel Paulista poderá contar com o lateral-direito Matheus Alexandre, que ficou de fora do último jogo por suspensão.

Por outro lado, o meia Lucas Lima, que não jogou na partida anterior para tratar uma lesão no músculo adutor da coxa direita, também não deve entrar em campo contra o Galo, já que ainda se recupera da contusão.

Confira a provável escalação do Sport para encarar o Atlético-MG

Para o duelo na Arena MRV, Daniel Paulista não deve promover nenhuma mudança na equipe titular. A atuação do time no último jogo agradou o treinador, que manterá a base utilizada na partida anterior.

Portanto, o Sport deve levar à campo a seguinte escalação: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda.

O Sport é o lanterna da Série A, com 16 pontos conquistados. Por outro lado, o Galo está em 15º lugar, com 29 pontos.