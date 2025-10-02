Alunas de projeto social entram em campo com jogadoras do Sport na estreia da Copa Maria Bonita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovens atletas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, do Governo de PE, realizaram o sonho de conhecer suas ídolas na Arena Pernambuco

A noite de estreia da Copa Maria Bonita, nesta quinta-feira (2), foi um momento inesquecível para as jovens atletas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CFF) de Pernambuco.

As alunas do projeto social tiveram a oportunidade de entrar em campo, de mãos dadas com as jogadoras do Sport, antes da partida contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco.

Após a cerimônia de abertura, as meninas assistiram das arquibancadas à vitória das Leoas por 2x0. Para muitas delas, foi a realização de um sonho.

"Fiquei muito feliz em ter entrado com minha ídola dentro do campo: Jéssica, a camisa 11 do Sport. Algo que eu nunca esperei ter a oportunidade e fiquei muito grata", comemorou a jovem atleta Maria Julia Vasconcelos, de 14 anos.

O projeto

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, que funciona no Parque Santos Dumont e atende cerca de 80 atletas de diversas idades.

"O meu maior sonho hoje é ver a consolidação do sonho delas", afirmou, emocionada, a treinadora do CFF, Gleice Falcão, que também já foi jogadora profissional.

Para a coordenadora do projeto, Flávia Espínola, a experiência serve de grande incentivo. "Hoje, a gente tá aqui, na Arena, realizando sonhos num campeonato profissional de futebol feminino, torcendo por um time que é daqui do nosso estado", pontuou. A secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, também prestigiou o evento.

A ação reforça a importância de conectar o esporte de base com o profissional, servindo de inspiração para a nova geração de jogadoras de futebol em Pernambuco.

