Sport | Notícia

Alunas de projeto social entram em campo com jogadoras do Sport na estreia da Copa Maria Bonita

Jovens atletas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, do Governo de PE, realizaram o sonho de conhecer suas ídolas na Arena Pernambuco

Por Túlio Feitosa Publicado em 02/10/2025 às 21:10 | Atualizado em 02/10/2025 às 21:32
Jovens atletas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, do Governo de PE, enfileiradas com o elenco feminino do Sport
Jovens atletas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, do Governo de PE, enfileiradas com o elenco feminino do Sport - Rebeca Buzatto

A noite de estreia da Copa Maria Bonita, nesta quinta-feira (2), foi um momento inesquecível para as jovens atletas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CFF) de Pernambuco.

As alunas do projeto social tiveram a oportunidade de entrar em campo, de mãos dadas com as jogadoras do Sport, antes da partida contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco.

Após a cerimônia de abertura, as meninas assistiram das arquibancadas à vitória das Leoas por 2x0. Para muitas delas, foi a realização de um sonho.

"Fiquei muito feliz em ter entrado com minha ídola dentro do campo: Jéssica, a camisa 11 do Sport. Algo que eu nunca esperei ter a oportunidade e fiquei muito grata", comemorou a jovem atleta Maria Julia Vasconcelos, de 14 anos.

O projeto

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, que funciona no Parque Santos Dumont e atende cerca de 80 atletas de diversas idades.

"O meu maior sonho hoje é ver a consolidação do sonho delas", afirmou, emocionada, a treinadora do CFF, Gleice Falcão, que também já foi jogadora profissional.

Para a coordenadora do projeto, Flávia Espínola, a experiência serve de grande incentivo. "Hoje, a gente tá aqui, na Arena, realizando sonhos num campeonato profissional de futebol feminino, torcendo por um time que é daqui do nosso estado", pontuou. A secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, também prestigiou o evento.

A ação reforça a importância de conectar o esporte de base com o profissional, servindo de inspiração para a nova geração de jogadoras de futebol em Pernambuco.

