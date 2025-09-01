Porto acerta a contratação por empréstimo do lateral-direito Pedro Lima, ex-Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O jogador pertence ao Wolverhampton, da Inglaterra, e foi cedido ao clube português no último dia da janela de transferências na Europa

O lateral-direito Pedro Lima, ex-Sport, é o mais novo reforço do Porto. A contratação por empréstimo foi sacramentada, nesta segunda-feira (1), no último dia da janela de transferência de verão, na Europa.

Pedro Lima foi cedido por empréstimo pelo Wolverhampton até o fim da temporada. No contrato, não existe a opção de compra após o término do vínculo.

Pedro Lima com a camisa do Porto - Divulgação

De acordo com a imprensa portuguesa, Pedro Lima integrará, inicialmente, o time B do Porto. Aos 19 anos, o lateral não estava sendo utilizado no time inglês.

Nesta temporada 2025/26, disputou dois jogos pelo time sub-21 dos Wolves. Na anterior, participou de apenas seis jogos pela equipe principal.

Pedro Lima, prata da casa do Sport

O lateral-direito Pedro Lima é prata da casa do Sport. Na temporada passada, ele foi vendido por 10 milhões de euros para o Wolverhampton.