Sport dobra pontuação com Daniel Paulista, mas ainda estaria no Z4 no recorte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A fase do Sport é realmente preocupante. Restando apenas uma rodada para o fim do 1° turno, o Leão da Praça da Bandeira, que tem dois jogos a menos, segue sem vencer na Série A do Brasileirão e é forte candidato não apenas ao rebaixamento, mas também a ter a pior campanha de toda história dos pontos corridos.

É bem verdade que a equipe evoluiu sob o comando de Daniel Paulista.

Sob a liderança do novo treinador, o Sport competiu bem contra Botafogo e Bahia, equipes que hoje brigam no topo da tabela, arrancou um empate contra o Vitória no Barradão e foi superior ao Santos durante 80 minutos, além do duelo contra o Ceará, onde o Leão foi melhor no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis.

A melhora rubro-negra nos dá a impressão de que, caso Daniel tivesse assumido o comando desde as primeiras rodadas, a situação seria diferente.

Embora a melhora de desempenho seja clara, a de resultados (o Sport dobrou sua pontuação em relação ao período anterior), não seria o suficiente para tirar o clube da lanterna mesmo no recorte dos cinco jogos disputados sob o comando de Daniel Paulista.

Com 3 pontos em 5 jogos, Sport é vice-lanterna no recorte sob o comando de Daniel Paulista

As cinco rodadas disputadas sob o comando de Daniel Paulista coincidem com o período pós-Copa do Mundo de Clubes.

Nesse recorte, o líder é o São Paulo, com 13 pontos conquistados num total de 15 disputados, um aproveitamento de 86,6%.

Embora tenha enfrentado e competido bem contra times do TOP 10 no recorte (Bahia é o 2°, Botafogo é o 8°, Santos 9° e Vitória 10°), o Sport, ainda sim, estaria na zona de rebaixamento.

Com 3 pontos, nenhuma vitória e saldo negativo de 3 gols, o Leão, com 20% de aproveitamento, aparece à frente apenas do Red Bull Bragantino, que somou apenas um ponto no período.

Em contrapartida, a distância para o primeiro time fora do Z4 (Grêmio), seria de apenas um ponto.

Na tabela normal, o Leão é o lanterna com 6 pontos, doze atrás do Vitória, 16° colocado com dois jogos a mais. Com uma distância que configura o dobro da sua pontuação atual para sair da zona de rebaixamento, o Sport está virtualmente rebaixado.

De acordo com estudos do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Leão aparece com 94,5% de chances de rebaixamento à Série B de 2026.

Sport precisa de 37 pontos para chegar à "pontuação mágica"

Considerando como pontuação necessária para escapar do rebaixamento a pontuação do 17° colocado + 1 (exceto 2008 e 2017, quando o 16° escapou com a mesma quantidade de pontos do 17°), temos a seguinte média de 2006 até 2024: 42,4 pontos

Portanto, a pontuação média necessária para escapar da Série B é a de 43 pontos.

Com apenas 6 pontos somados, o Sport precisa conquistar 37 dos 66 pontos que irá disputar nos 22 jogos que ainda lhe restam, campanha com um aproveitamento de 56,06% (12 vitórias e 1 empate) até o fim da competição.

Para se ter uma ideia, em sua melhor campanha na história dos pontos corridos, em 2015, o Leão da Praça da Bandeira teve, em 38 rodadas, 51,7% de aproveitamento.

Páreo duríssimo para o Leão.

Pontuação do 17° colocado desde 2006

2024: 42 pontos 2023: 43 pontos 2022: 37 pontos 2021: 43 pontos 2020: 41 pontos

2019: 37 pontos 2018: 40 pontos

2017: 43 pontos*

2016: 43 pontos

2015: 42 pontos 2014: 38 pontos

2013: 44 pontos

2012: 41 pontos

2011: 41 pontos

2010: 42 pontos

2009: 45 pontos

2008: 44 pontos** 2007: 44 pontos 2006: 39 pontos

*Em 2017, o Vitória escapou com 43 pontos, mesma pontuação de Coritiba e Avaí, rebaixados.

*Em 2008, o Náutico escapou com a mesma pontuação do Figueirense, rebaixado em 17°