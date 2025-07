Sport x Santos: Leão abrirá portões mais cedo para ajudar o torcedor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sport encara o Santos de Neymar neste sábado (26), na Ilha do Retiro. Partida começa às 18h30 e é válida pela Série A do Brasileiro

O Sport informou que os portões da Ilha do Retiro estarão abertos a partir das 16h neste sábado (26), meia hora antes do habitual, para o confronto diante do Santos, pelo Brasileirão. Jogo começa às 18h30 e está com os ingressos esgotados.

O Leão explica que a medida tem como objetivo proporcionar comodidade ao torcedor rubro-negro na entrada ao estádio para a partida. Além da antecipação da abertura dos portões, a parte interna do estádio contará com atrativos para o torcedor.

Os torcedores visitantes terão acesso ao estádio pelo portão 10, com entrada pela Rua Hisbelo Campos.

Confira abaixo as orientações de entrada para cada setor do estádio: