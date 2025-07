Sport x Santos ao vivo (26/07): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O duelo é válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão ainda não venceu e ocupa a lanterna com apenas quatro pontos

Com a casa cheia, o Sport busca a primeira vitória pelo Brasileirão diante do Santos, de Neymar, na noite deste sábado (26). O Leão enfrenta o Peixe, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Todos os ingressos destinados a torcida rubro-negra foram vendidos de forma antecipada. Ainda restam bilhetes para os visitantes. No total, o estádio leonino comporta 26.345 torcedores no momento. Para facilitar a entrada dos torcedores, os portões serão abertos a partir das 16h (de Brasília).

"Nos últimos jogos, é perceptível a melhora do time. Contra o Botafogo, a gente acabou perdendo, mas pra mim, fomos melhores na partida. No Brasil, só importa o resultado, mas também precisamos analisar o que está sendo feito. A torcida entendeu isso, eles viram nossa melhora, e por conta disso os ingressos estão esgotados", afirmou o atacante rubro-negro Barletta.

Na última rodada, o Sport arrancou um empate por 2x2 com o Vitória, no último minuto, no Barradão. O resultado parece ter animado a torcida. Além disso, ainda existe o fator Neymar.

O astro brasileiro retorna à Ilha do Retiro após 16 anos. Para provocar o camisa 10 do Peixe, os rubro-negros imprimiram máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador.

Desfalques e retorno no Sport

O técnico Daniel Paulista não contará com o lateral-direito Hereda e o meia Sérgio Oliveira. Eles estão vetados pelo departamento médico por causa das respectivas lesões no púbis e tornozelo.

Outro desfalque é o lateral-esquerdo Kévyson. Por questões contratuais, como pertence ao Santos, não pode atuar na partida.

Por outro lado, o atacante Pablo está de volta ao time rubro-negro. Ele se recuperou da contusão na panturrilha.

Em relação ao time titular, Daniel Paulista possui três dúvidas. No gol, após gerar oportunidades aos dois goleiros, Caíque França e Gabriel Vasconcellos estão na disputa. Quem for escolado contra o Santos deve ser o titular do treinador.

Na lateral esquerda, o Igor Cariús está ameaçado no posto. Chico pode ficar com a vaga. Outro possibilidade de mudança é no meio-campo: Lucas Lima por Matheusinho.

Santos possui três desfalques

O técnico Cléber Santos, ex-auxiliar de Tite na Seleção Brasileira, terá três desfalques para o jogo contra o Sport. São eles: o zagueiro Gil, o volante William Arão e o atacante Guilherme, ex-jogador do Leão.

Em contrapartida, o atacante Neymar está confirmado no Santos. Outra novidade pode ser a estreia do atacante Gustavo Caballero.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport contra o Santos. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site da empresa. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Chico); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Matheusinho); Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez.

Técnico: Daniel Paulista.

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Escobar), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

Técnico: Cléber Xavier.