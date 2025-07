Sport: Sérgio Oliveira deve realizar tratamento de lesão em Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O meio-campista português sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e a tendência é que fique de fora por cerca de um mês do time rubro-negro

O meia Sérgio Oliveira deve realizar o tratamento para a lesão ligamentar no tornozelo em Portugal. A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. De acordo com a apuração, existe uma cláusula no contrato entre as partes que permite o tratamento fora do clube.

Além disso, prevê que o tratamento fora do Sport só é permitido para lesões com prazo igual ou superior a um mês. Oficialmente, o Leão ainda não informou o prazo de recuperação do jogador.

Sérgio Oliveira não participou do empate entre Sport e Vitória na última rodada do Brasileirão. Em nota oficial, na véspera da partida, o Leão confirmou a contusão.

"Após sofrer um trauma no tornozelo direito durante o treinamento, foi constatada uma lesão ligamentar. O atleta será reavaliado nos próximos dias", informou o Sport.

Sem Sérgio Oliveira, o meio-campo do Leão foi formado por Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima. Por sinal, esse último pode perder a vaga para Matheusinho no jogo contra o Santos, no próximo sábado (26).

Sérgio Oliveira no Sport

Um das principais contratações da temporada, o meia Sérgio Oliveira ainda não correspondeu às expectativas. Nesta temporada, foram 18 jogos e apenas dois gols.