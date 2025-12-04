Santa Cruz oficializa a contratação do atacante Robinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atacante retorna ao Arruda após sete anos, chega como reforço para 2026 e volta ao clube depois de passagem pela Série B com o Botafogo-SP

O Santa Cruz confirmou, nesta quinta-feira (4), a contratação do atacante Francisco Wellington Barbosa de Lisboa, o Robinho, de 30 anos, como reforço para o setor ofensivo da temporada 2026. O jogador, que já havia atuado no Arruda em 2018, estava no Botafogo-SP e agora retorna ao clube para sua segunda passagem.

O jogador já havia assinado um pré-contrato com a Cobra Coral e só aguardava detalhes burocráticos para ser oficialmente anunciado. Pelo Borafogo-SP, Robinho disputou 17 partidas em 2025, sem participação direta em gols.

Carreira



Natural de Senador Pompeu, no Ceará, Robinho começou sua carreira profissional no Itapipoca-CE, em 2014. O bom desempenho chamou a atenção do Ceará, que o contratou por um longo período. Durante o vínculo com o Vozão, o atacante passou por diversos empréstimos, incluindo o Santa Cruz, em 2018, quando teve atuação de destaque.

Após deixar o Arruda, Robinho seguiu para os Estados Unidos, onde jogou pelo Columbus Crew e, posteriormente, pelo Orlando City até 2020. No retorno ao Brasil, vestiu as camisas de Confiança, Paysandu e Botafogo-SP, clube que defendia desde 2023.

Agora, oficialmente anunciado, Robinho volta ao Santa Cruz para reforçar o elenco que será montado para a temporada 2026, trazendo experiência e identificação com a camisa coral.