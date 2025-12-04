Santa Cruz anuncia duelo contra o Defensa y Justicia; Ingressos já estão disponíveis
Amistoso contra clube argentino será disputado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no dia 8 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília)
O Santa Cruz confirmou, nesta quinta-feira (04), a disputa de um duelo válido pelo torneio amistoso Vitória Cup, contra o Defensa y Justicia, da Argentina.
O confronto será disputado no dia 8 de janeiro de 2026, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Em publicação compartilhada com o perfil da competição, o Santa Cruz comunicou que os ingressos já estão disponíveis para a partida.
De acordo com o perfil da competição, será preparada uma surpresa para a torcida tricolor se os ingressos esgotarem em até 72 horas.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo perfil oficial do clube e da Vitória Cup nas redes sociais.
Confira os preços:
- Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)
- Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)
- Norte e Sul: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)
- Decks: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)
Santa Cruz pode enfrentar time europeu em 2026
Além do Defensa y Justicia, o Santa Cruz também deve enfrentar uma equipe da Europa na Vitória Cup.
A partida seria realizada em junho de 2026, durante a pausa para a Copa do Mundo. Até o momento, apenas o Villarreal, da Espanha, foi anunciado pelo perfil oficial da competição.
Pré-temporada do Santa Cruz está definida
Antes do duelo contra o clube argentino, o Santa Cruz prepara a realização de três jogos-treino durante a pré-temporada.
A Cobra-Coral enfrentará o Laguna-RN e o Santa Cruz-RN em amistosos nos dias 13 e 23 de dezembro, respectivamente.
Além disso, o Santa Cruz ainda negocia a realização de uma outra partida no dia 30 de dezembro. O adversário não está definido oficialmente.
