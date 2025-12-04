Santa Cruz anuncia duelo contra o Defensa y Justicia; Ingressos já estão disponíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Amistoso contra clube argentino será disputado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no dia 8 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília)

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz confirmou, nesta quinta-feira (04), a disputa de um duelo válido pelo torneio amistoso Vitória Cup, contra o Defensa y Justicia, da Argentina.

O confronto será disputado no dia 8 de janeiro de 2026, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.



Em publicação compartilhada com o perfil da competição, o Santa Cruz comunicou que os ingressos já estão disponíveis para a partida.

De acordo com o perfil da competição, será preparada uma surpresa para a torcida tricolor se os ingressos esgotarem em até 72 horas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo perfil oficial do clube e da Vitória Cup nas redes sociais.

Confira os preços:



Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)



Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)



Norte e Sul: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)



Decks: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Santa Cruz pode enfrentar time europeu em 2026

Além do Defensa y Justicia, o Santa Cruz também deve enfrentar uma equipe da Europa na Vitória Cup.

A partida seria realizada em junho de 2026, durante a pausa para a Copa do Mundo. Até o momento, apenas o Villarreal, da Espanha, foi anunciado pelo perfil oficial da competição.

Pré-temporada do Santa Cruz está definida

Antes do duelo contra o clube argentino, o Santa Cruz prepara a realização de três jogos-treino durante a pré-temporada.

A Cobra-Coral enfrentará o Laguna-RN e o Santa Cruz-RN em amistosos nos dias 13 e 23 de dezembro, respectivamente.

Além disso, o Santa Cruz ainda negocia a realização de uma outra partida no dia 30 de dezembro. O adversário não está definido oficialmente.

Entre no canal do WhatsApp do Santa Cruz!



Acompanhe o dia a dia do Tricolor do Arruda com notícias, contratações e bastidores exclusivos. Clique aqui e entre agora no canal!

