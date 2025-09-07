Com última vitória há 11 anos, América-RN só venceu duas das últimas 10 partidas contra o Santa Cruz
Nesta Série D, equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias tricolores e um empate; se histórico se mantiver, Santa garante o acesso
Hoje é dia de decisão! Neste domingo (7), o Santa Cruz visita o América-RN, às 19h, horário de Brasília, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo da volta das quartas-de-final da Série D 2025.
Embora tenhamos mais duas fases a disputar até o fim da competição, o duelo entre Cobra Coral e Dragão é uma Final, já que, quem levar a melhor, garante o acesso à Série C do próximo ano.
Tendo vencido o jogo de ida, no sábado passado, um empate é suficiente para o Santa Cruz garantir o acesso.
Se formos considerar o histórico entre as equipes, a matemática está do lado tricolor.
A última vitória do América-RN no confronto foi há 11 anos, pela Série B de 2014, 1 x 0 na Arena de Pernambuco.
O longo período, que se justifica pela ausência de confrontos entre as equipes até 2025, onde se enfrentaram em três oportunidades, com duas vitórias tricolores, em Recife, e um empate em Natal, todas por esta Série D.
Contudo, esta vitória da equipe potiguar foi uma das duas únicas no recorte dos últimos 10 jogos, que conta com seis vitórias do Santa e dois empates.