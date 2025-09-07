fechar
Santa Cruz |

Com última vitória há 11 anos, América-RN só venceu duas das últimas 10 partidas contra o Santa Cruz

Nesta Série D, equipes se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias tricolores e um empate; se histórico se mantiver, Santa garante o acesso

Por Victor Peixoto Publicado em 07/09/2025 às 18:33
Geovany em disputa de bola pelo Santa Cruz
Geovany em disputa de bola pelo Santa Cruz - Gabriel Leite/América-RN

Hoje é dia de decisão! Neste domingo (7), Santa Cruz visita o América-RN, às 19h, horário de Brasília, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo da volta das quartas-de-final da Série D 2025.

Embora tenhamos mais duas fases a disputar até o fim da competição, o duelo entre Cobra Coral e Dragão é uma Final, já que, quem levar a melhor, garante o acesso à Série C do próximo ano.

Tendo vencido o jogo de ida, no sábado passado, um empate é suficiente para o Santa Cruz garantir o acesso.

Se formos considerar o histórico entre as equipes, a matemática está do lado tricolor.

A última vitória do América-RN no confronto foi há 11 anos, pela Série B de 2014, 1 x 0 na Arena de Pernambuco.

O longo período, que se justifica pela ausência de confrontos entre as equipes até 2025, onde se enfrentaram em três oportunidades, com duas vitórias tricolores, em Recife, e um empate em Natal, todas por esta Série D.

Contudo, esta vitória da equipe potiguar foi uma das duas únicas no recorte dos últimos 10 jogos, que conta com seis vitórias do Santadois empates.

Leia também

Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal
Santa Cruz

Santa Cruz questiona PMRN após retenção de caravanas para Natal
Se o Santa Cruz perder está eliminado? Veja o que o Tricolor precisa para subir para Série C
Série D

Se o Santa Cruz perder está eliminado? Veja o que o Tricolor precisa para subir para Série C

Compartilhe

Tags