Se o Santa vencer o Altos, está na Série C? Veja quantos jogos faltam para o acesso
Cobra Coral começa decisão de vaga nas quartas-de-final da Série D nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco; veja regulamento
Hoje é dia Santa! Nesta segunda-feira (18), às 20h30, horário de Brasília, o Santa Cruz recebe o Altos, do Piauí, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Série D 2025!
O duelo, tal como haviam sido as partidas diante do Sergipe, tem o peso de "jogo do ano" para o Tricolor do Arruda, afinal, o acesso passa pela classificação diante da equipe piauiense.
Mas calma, torcedor, por que passar pelo Altos não é o fim do caminho até a Série C do próximo ano.
Além da partida da volta, marcada para o próximo domingo (24), no Lindolfinho, em Teresina, o Santa Cruz ainda terá que passar por mais um adversário nas quartas-de-final para conquistar o acesso.
Ao todo, oito equipes avançarão para essa próxima fase e dela, portanto, sobrarão mais quatro, os classificados, portanto, para a Série C 2026.
Chaveamento da Série D 2025
Diferente dos confrontos destas oitavas-de-final, que obedeceu um chaveamento pré-definido, os confrontos das quartas-de-final serão formados de acordo com a Classificação Geral da Série D.
Os número que serão considerados serão não somente os da fase de grupos, mas também dos quatro jogos disputados no mata-mata até então.
Sendo assim, vencer os dois jogos, marcar mais gols, é importante para alcançar uma melhor classificação e o direito de decidir o segundo jogo das quartas-de-final, que valerão o acesso, em casa.
Veja o chaveamento:
Oitavas-de-final
- Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)
- Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)
- Santa Cruz x Altos (Ida: a disputar)
- Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)
- Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)
- Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)
- Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)
- Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)
Times à direita decidem o jogo da volta em casa
Quartas-de-final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha