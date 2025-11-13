Golden State Warriors x San Antonio Spurs: onde assistir ao vivo, horário e transmissão da NBA Cup
Confronto entre Warriors e Spurs pela NBA Cup acontece no Frost Bank Center e terá transmissão ao vivo no Brasil; confira detalhes
Golden State Warriors (7-6) e San Antonio Spurs (8-3) se enfrentam às 23h30 desta sexta-feira (14), no Frost Bank Center, em duelo válido pela NBA Cup (Copa NBA).
Os times chegam para o confronto após um duelo recente bastante equilibrado, vencido pelo Golden State por 125 a 120.
A equipe californiana cresceu ao longo da partida anterior, especialmente no terceiro quarto, que foi decisivo para a virada.
Como chegam as equipes
Os Spurs começaram melhor no jogo mais recente entre as equipes, dominando o primeiro quarto e abrindo vantagem.
No entanto, perderam força ao longo da partida. No terceiro quarto, sofreram 43 pontos, o que acabou comprometendo o resultado final.
Os Warriors, por sua vez, mostraram poder de reação. Após um início mais lento, cresceram do segundo quarto em diante e assumiram o controle da partida, fechando o duelo por 125 a 120.
O desempenho ofensivo no terceiro quarto foi determinante para o triunfo.
Onde assistir GSW x Spurs ao vivo
A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime Video, com exclusividade no streaming para todo o Brasil.
GSW e Spurs com inícios opostos na NBA Cup
O grupo apresenta cenários opostos para as duas franquias após a primeira rodada.
Os Spurs lideram com uma vitória segura, marcando 121 pontos e sofrendo 110, o que garante para ambos um saldo positivo de 11, número importante em uma competição curta como a NBA Cup.
A equipe mostrou equilíbrio entre ataque e defesa e largou em posição confortável, dependendo apenas dos próprios resultados para avançar.
Os Warriors, por outro lado, ocupam a última colocação depois de uma derrota pesada, com 129 pontos sofridos e apenas 104 anotados, o pior saldo do grupo (-25).
O desempenho defensivo foi o ponto mais preocupante, já que a equipe permitiu muitos pontos e ficou atrás no ritmo de jogo durante boa parte do confronto inicial.
Grupo C da Conferência Oeste
-
San Antonio Spurs (1–0)
-
Portland Trail Blazers (1–0)
-
Denver Nuggets (1–1)
-
Houston Rockets (0–1)
-
Golden State Warriors (0–1)
Ficha Técnica da partida
- Competição: NBA Cup (Copa NBA)
- Local: Frost Bank Center
- Data e horário: Sexta-feira, 14, às 23h30
- Transmissão: Amazon Prime Video
