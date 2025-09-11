Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, Jaguar e Federação Pernambucana de Futsal lançam inscrições da Copa Jaboatão de Futsal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

24 equipes, com até 15 competidores em cada time, irão participar da competição. Interessados precisam confirmar inscrições até o dia 26 de setembro.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, o Jaguar e a Federação Pernambucana de Futsal (FPFS) lançaram o início das inscrições para os times interessados em competir na Copa Jaboatão de Futsal 2025.

Os representantes das equipes, com até 15 competidores, sendo 12 com domicílio eleitoral no município e até três convidados, têm até o dia 26 de setembro para confirmar a presença no torneio.

O link de inscrição estará nas redes sociais dos realizadores. A competição, na categoria adulto masculina e feminina, acontece no início de outubro.

O ato de divulgação ocorreu no auditório da FPFS, no Recife, com a presença do presidente da entidade, Luiz Cláudio de Carvalho; o presidente do Jaguar, Zeca Barreto, e representantes da gestão municipal.

A disputa terá 24 equipes masculinas distribuídas em 6 chaves com 4 times cada e 8 equipes femininas em 2 chaves com 4 grupos. No dia 30 de setembro, a Federação realiza o congresso técnico, que engloba o sorteio das chaves e a apresentação de todas as regras da competição.

Para o presidente da Federação, Luiz Cláudio, a competição que vai agregar bastante e que valoriza o atleta da cidade. "Toda a parte técnica, o acompanhamento das rodadas e arbitragem terá a presença da Federação. Tenho certeza de que essa será a melhor competição que Jaboatão já realizou", disse.

Nas palavras de Zeca Barreto, do Jaguar, a Copa era muito esperada pelos jaboatonenses e esportistas da cidade, principalmente da região de Jaboatão Centro, e que agora estamos resgatando. "Esse é o pontapé inicial que estamos trabalhando para conquistar mais espaços", disse o presidente do time.