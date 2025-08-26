Futsal: Sport recebe o América-RN na Ilha para manter boa fase no Brasileirão
O time rubro-negro precisa da vitória em casa diante do clube potiguar para conquistar a classificação na última rodada do Campeonato Brasileiro
Nesta sexta-feira (29), o time de futsal do Sport entra em quadra na Ilha do Retiro, às 20h, para enfrentar o América-RN. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal.
O Sport chega para a partida em uma excelente sequência, com quatro jogos de invencibilidade, sendo três pelo Brasileirão e um pelo Campeonato Pernambucano. A última vitória, 3x1 sobre o Paraná fora de casa, mostra a boa fase da equipe.
O time tem se destacado pela força coletiva e por atuações individuais importantes como a de Erick. O pivô, recém-contratado, vive um ótimo momento, tendo marcado gols nos últimos três jogos, somando quatro neste período.
O técnico Henrique Dolly, que está invicto no comando do time, ressaltou a importância da partida. "O grupo está totalmente focado e ciente da nossa responsabilidade. Jogar na Ilha, com o apoio da torcida, é sempre especial. Vamos lutar por cada bola, porque sabemos o quão importante é esse resultado para o Sport", afirmou.
Com a vantagem de jogar em casa, o Leão busca transformar o bom momento em mais uma vitória no Brasileirão, na luta por uma vaga na próxima fase. O apoio da torcida no Ginásio Marcelino Lopes tem sido um diferencial e promete ser fundamental novamente.
O ano de 2025 tem sido vitorioso para o futsal do Sport, que já conquistou dois títulos de forma invicta: a Copa Tronadon e a Supercopa dos Campeões. Além do Brasileirão, o time também disputa o Campeonato Pernambuc