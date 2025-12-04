fechar
Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clássico de Lisboa reúne Encarnados, invictos há quatro partidas, e Leões, invictos há onze jogos. Os dois clubes estão na luta pela liderança

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/12/2025 às 15:50
Richard Ríos, meia do Benfica
Richard Ríos, meia do Benfica - Divulgação/ Benfica

Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 17h15 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 13ª rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

O Benfica vem de vitória em duelo diante do Nacional, pelo placar de 2 a 1. A equipe de Lisboa permanece invicta na Liga Portugal e não é derrotada há quatro jogos na temporada. Os Encarnados ocupam a terceira posição, com 28 pontos.

O Sporting possui 31 pontos na tabela e busca a vitória para permanecer na cola do líder Porto. A equipe de Lisboa não foi derrotada nas onze últimas partidas e ocupa a segunda colocação na tabela, com 31 pontos.

Onde assistir Benfica x Sporting ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (05/12) – 17h15 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal – Rodada 13
  • Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Aursnes, Barreiro e Sudakov; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; João Simões e Hjulmand; Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

