Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Clássico de Lisboa reúne Encarnados, invictos há quatro partidas, e Leões, invictos há onze jogos. Os dois clubes estão na luta pela liderança
Clique aqui e escute a matéria
Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 17h15 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 13ª rodada da Liga Portugal.
Como chegam as equipes
O Benfica vem de vitória em duelo diante do Nacional, pelo placar de 2 a 1. A equipe de Lisboa permanece invicta na Liga Portugal e não é derrotada há quatro jogos na temporada. Os Encarnados ocupam a terceira posição, com 28 pontos.
O Sporting possui 31 pontos na tabela e busca a vitória para permanecer na cola do líder Porto. A equipe de Lisboa não foi derrotada nas onze últimas partidas e ocupa a segunda colocação na tabela, com 31 pontos.
Onde assistir Benfica x Sporting ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (05/12) – 17h15 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal – Rodada 13
- Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Aursnes, Barreiro e Sudakov; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; João Simões e Hjulmand; Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!
Quer receber as principais notícias do futebol europeu e sul-americano — de clubes, craques e seleções — direto no seu WhatsApp? Clique aqui e entre agora no canal!