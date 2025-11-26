fechar
Transmissão PSG x Tottenham ao vivo online grátis? confira onde assistir

Derrotado pelo Bayern de Munique na rodada anterior, atual campeão da Champions quer seguir no G-8. Spurs seguem invictos na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/11/2025 às 15:00
Vitinha, meia do PSG
Vitinha, meia do PSG - Reprodução/ PSG

PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26/11), às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26.

Como chegam as equipes

O atual campeão europeu busca retomar o bom ritmo após uma derrota na rodada anterior da Champions, contra o Bayern de Munique. Com 9 pontos em quatro jogos, o PSG ocupa a 7ª posição na tabela da competição.

O Tottenham chega a Paris em momento turbulento. A equipe foi derrotada por 4 a 1 no clássico contra o Arsenal, na Premier League, e vive pressão por resultados. 

Apesar disso, na Liga dos Campeões, o time inglês aparece com 8 pontos em quatro partidas, mantendo-se vivo na briga por classificação.

Onde assistir PSG x Tottenham ao vivo

A partida terá transmissão das seguintes plataformas:

  • Space (plataforma de streaming)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (26/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Rodada 5
  • Local: Parc des Princes, em Paris (França)
  • Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Barcola, Kvaratskhelia e Mayulu. Técnico: Luis Enrique.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, van de Ven e Spence; João Palhinha, Bentancur e Pape Sarr; Kudus, Richarlison e Xavi Simons. Técnico: Thomas Frank.

