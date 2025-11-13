Transmissão Irlanda x Portugal ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os portugueses lideram o grupo e buscam confirmar vaga na Copa, enquanto a Irlanda precisa pontuar em casa para seguir viva na luta pelos playoffs

Irlanda e Portugal entram em campo nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias Europeias. A partida será realizada no Ariva Stadium, em Dublin.

Haverá transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Irlanda e Portugal, infelizmente, não terá transmissão gratuita. A partida será exibida apenas no canal fechado SporTV e no streaming Globoplay, para quem quiser assistir online.

Detalhes do Jogo

Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025

Quinta-feira, 13 de novembro de 2025 Horário: 19h45 (horário de Dublin / GMT)



19h45 (horário de Dublin / GMT) Local: Aviva Stadium, Dublin, Irlanda



Aviva Stadium, Dublin, Irlanda Motivo: Partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo FIFA 2026, grupo F

Prováveis escalações

Irlanda

Kelleher, Coleman, O’Brien, Collins, O’Shea, Taylor; Cullen, Moran, Azaz, Ebosele; Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrimsson

Portugal

Costa, Semedo, Dias, Veiga, Nunes; Neves, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez