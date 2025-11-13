Transmissão Irlanda x Portugal ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Os portugueses lideram o grupo e buscam confirmar vaga na Copa, enquanto a Irlanda precisa pontuar em casa para seguir viva na luta pelos playoffs
Irlanda e Portugal entram em campo nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias Europeias. A partida será realizada no Ariva Stadium, em Dublin.
Haverá transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Irlanda e Portugal, infelizmente, não terá transmissão gratuita. A partida será exibida apenas no canal fechado SporTV e no streaming Globoplay, para quem quiser assistir online.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Detalhes do Jogo
- Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
- Horário: 19h45 (horário de Dublin / GMT)
- Local: Aviva Stadium, Dublin, Irlanda
- Motivo: Partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo FIFA 2026, grupo F
Prováveis escalações
Irlanda
Kelleher, Coleman, O’Brien, Collins, O’Shea, Taylor; Cullen, Moran, Azaz, Ebosele; Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrimsson
Portugal
Costa, Semedo, Dias, Veiga, Nunes; Neves, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez