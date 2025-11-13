fechar
Onde assistir |

Transmissão Irlanda x Portugal ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Os portugueses lideram o grupo e buscam confirmar vaga na Copa, enquanto a Irlanda precisa pontuar em casa para seguir viva na luta pelos playoffs

Por João Victor Tavares Publicado em 13/11/2025 às 15:00
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa - Reprodução/ UEFA

Irlanda e Portugal entram em campo nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias Europeias. A partida será realizada no Ariva Stadium, em Dublin.

Haverá transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Irlanda e Portugal, infelizmente, não terá transmissão gratuita. A partida será exibida apenas no canal fechado SporTV e no streaming Globoplay, para quem quiser assistir online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Detalhes do Jogo

  • Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 19h45 (horário de Dublin / GMT)
  • Local: Aviva Stadium, Dublin, Irlanda
  • Motivo: Partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo FIFA 2026, grupo F

Prováveis escalações

Irlanda

Kelleher, Coleman, O’Brien, Collins, O’Shea, Taylor; Cullen, Moran, Azaz, Ebosele; Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrimsson

Portugal

Costa, Semedo, Dias, Veiga, Nunes; Neves, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

