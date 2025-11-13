Luxemburgo x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nationalelf venceram suas três últimas partidas nas Eliminatórias e buscam nova vitória para encaminharem classificação direta à Copa do Mundo

Clique aqui e escute a matéria

Luxemburgo e Alemanha irão se enfrentar nesta sexta-feira (13), às 16h45 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Luxembourg Stadium, pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Como chegam as equipes

Luxemburgo não conquistou nenhum ponto nas Eliminatórias e é o "saco de pancadas" de seu grupo. Os Leões Vermelhos buscam uma zebra histórica diante da tetracampeã mundial.

A Alemanha venceu suas três últimas partidas na competição, mas precisa manter a sequência para seguir viva em busca da vaga direta na Copa do Mundo. No entanto, as atuações ainda não convencem totalmente a torcida.

Na última rodada, Die Nationalelf venceu a Irlanda do Norte pelo placar mínimo, fora de casa.

Onde assistir Luxemburgo x Alemanha ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

Data e Horário: Sexta-Feira (14/11) – 16h45 (Horário de Brasília)

Sexta-Feira (14/11) – 16h45 (Horário de Brasília) Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 9

Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 9 Local: Luxembourg Stadium, na Cidade do Luxemburgo (Luxemburgo)

Luxembourg Stadium, na Cidade do Luxemburgo (Luxemburgo) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Mahmutovic e Bohnert; Olesen; Sinani, Cruz, Barreiro e Dardari; Muratovic. Técnico: Jeff Strasser.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Baku e Raum; Adeyemi, Pavlovic, Goretzka e Wirtz; Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.