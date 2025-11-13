Luxemburgo x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Nationalelf venceram suas três últimas partidas nas Eliminatórias e buscam nova vitória para encaminharem classificação direta à Copa do Mundo
Clique aqui e escute a matéria
Luxemburgo e Alemanha irão se enfrentar nesta sexta-feira (13), às 16h45 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Luxembourg Stadium, pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Como chegam as equipes
Luxemburgo não conquistou nenhum ponto nas Eliminatórias e é o "saco de pancadas" de seu grupo. Os Leões Vermelhos buscam uma zebra histórica diante da tetracampeã mundial.
A Alemanha venceu suas três últimas partidas na competição, mas precisa manter a sequência para seguir viva em busca da vaga direta na Copa do Mundo. No entanto, as atuações ainda não convencem totalmente a torcida.
Na última rodada, Die Nationalelf venceu a Irlanda do Norte pelo placar mínimo, fora de casa.
Onde assistir Luxemburgo x Alemanha ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-Feira (14/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 9
- Local: Luxembourg Stadium, na Cidade do Luxemburgo (Luxemburgo)
- Onde Assistir: SporTV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Mahmutovic e Bohnert; Olesen; Sinani, Cruz, Barreiro e Dardari; Muratovic. Técnico: Jeff Strasser.
Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Baku e Raum; Adeyemi, Pavlovic, Goretzka e Wirtz; Gnabry; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.