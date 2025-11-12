fechar
Irlanda x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Portugal lidera o grupo e busca confirmar vaga na Copa, enquanto a Irlanda precisa pontuar em casa para seguir viva na luta pelos playoffs

Por João Victor Tavares Publicado em 12/11/2025 às 14:05
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal - Reprodução/ Instagram

Irlanda e Portugal entram em campo nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias Europeias. A partida será realizada no Ariva Stadium, em Dublin.

Como chegam as equipes

Irlanda

A Irlanda está em terceiro lugar no Grupo F com 4 pontos conquistados em quatro jogos.

Apesar de estar viva na briga por vaga nos playoffs, a equipe enfrenta pressão: precisa de pelo menos um resultado positivo na partida contra Portugal para manter suas chances.

Portugal

Portugal lidera o grupo com 10 pontos e está muito próxima da classificação direta para a Copa. Um triunfo diante da Irlanda praticamente carimbaria a vaga.

Os lusos entram favoritos, mas terão que lidar com a forte atmosfera de Dublin e a necessidade de não subestimar o adversário.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Irlanda x Portugal terá transmissão do SporTV (canal fechado).

Detalhes do Jogo

  • Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 19h45 (horário de Dublin / GMT)
  • Local: Aviva Stadium, Dublin, Irlanda
  • Motivo: Partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo FIFA 2026, grupo F

Prováveis escalações

Irlanda

Kelleher, Coleman, O’Brien, Collins, O’Shea, Taylor; Cullen, Moran, Azaz, Ebosele; Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrimsson

Portugal

Costa, Semedo, Dias, Veiga, Nunes; Neves, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

